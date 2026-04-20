Reconciliación sin disculpa: el viaje relámpago de Sheinbaum a España

México busca recomponer su relación con España con pragmatismo, pero el movimiento implica riesgos en su vínculo con Estados Unidos

La relación entre México y España atraviesa, aún hoy, una fase de recomposición que no puede entenderse sin revisar el punto de quiebre que significó el sexenio anterior. Lo que durante décadas fue un vínculo pragmático, con matices culturales, económicos y diplomáticos bien definidos, se tensó innecesariamente por una narrativa anclada más en el agravio histórico que en la realpolitik contemporánea.

La exigencia de una disculpa pública por la Conquista -planteada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador– no sólo resultó anacrónica en términos históricos, sino también improductiva desde el ángulo diplomático. Pretender que el Estado español actual asumiera responsabilidad directa por hechos ocurridos hace más de cinco siglos fue, en esencia, una apuesta simbólica sin viabilidad política.

Porque conviene recordarlo: ni México era México, ni España era España. En el siglo XVI, lo que hoy llamamos México era Tenochtitlán, mientras que la península ibérica estaba bajo la unión de Castilla y Aragón. Exigir una disculpa bajo parámetros contemporáneos por hechos de ese contexto no sólo simplifica la historia: la distorsiona.

El gesto que no es disculpa, pero abre la puerta

El resultado fue previsible: la disculpa no llegó. Y no llegará. No porque España niegue los abusos de la Conquista, sino porque ningún Estado moderno está dispuesto a asumir culpas históricas de esa magnitud.

Sin embargo, en política exterior los gestos cuentan. Y el reciente reconocimiento informal del rey Felipe VI -admitiendo que hubo abusos que hoy no deberían enorgullecer a nadie- introduce un matiz relevante. No es una disculpa, pero sí un movimiento que permite destrabar la narrativa del agravio permanente.

El gobierno de Claudia Sheinbaum, con mayor pragmatismo, lo entendió. Sin renunciar al discurso, aceptó el gesto como suficiente para avanzar. Y eso, en diplomacia, ya es mucho.

Un viaje breve, pero cargado de señales

En ese contexto debe leerse el viaje relámpago de la presidenta a España. No fue una visita de Estado -y no lo fue porque evitó reunirse con el jefe del Estado-, pero sí tuvo un peso simbólico considerable. Que su primer viaje a Europa haya sido a España envía un mensaje claro: la relación importa.

La elección de Barcelona, y no Madrid, tampoco fue casual. Ahí, Sheinbaum participó en un encuentro de líderes progresistas, incluyendo al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La reunión bilateral con Sánchez apunta a una afinidad ideológica que puede traducirse en coordinación política internacional.

Pero también abre interrogantes.

El factor Trump: la variable incómoda

En un momento delicado de la relación con Estados Unidos -con la revisión del T-MEC en puerta-, acercarse a un bloque de líderes poco afines a Washington puede interpretarse como una señal ambigua.

No es casual que la propia Presidenta haya aclarado, sin que se le preguntara, que el encuentro no representaba un desafío a Donald Trump. La aclaración evidencia una realidad incómoda: en política exterior, lo que parece simbólico puede tener consecuencias concretas.

México no tiene margen para errores de percepción con su principal socio comercial.

Austeridad como mensaje político

El viaje también tuvo una dimensión interna. Volar en clase turista no es un detalle menor: es una declaración política. En un gobierno donde algunos han normalizado privilegios, el gesto de la Presidenta contrasta y marca distancia.

Es, en términos políticos, un mensaje doble: disciplina hacia dentro, congruencia hacia fuera.

¿Nueva oportunidad o riesgo innecesario?

¿Representa este acercamiento una oportunidad o un riesgo? Dependerá de la ejecución. España sigue siendo un socio económico relevante, y recomponer la relación puede generar beneficios tangibles. Pero el coqueteo con un bloque progresista internacional también puede generar tensiones con Estados Unidos.

La lectura de la prensa española es clara: México vuelve al escenario internacional, recompone su relación con España y envía una señal de firmeza frente a Washington. Pero la firmeza, sin cálculo, puede convertirse en imprudencia.

Un paso adelante… con margen de error

Lo cierto es que Claudia Sheinbaum ha dado un paso adelante en la reconstrucción de una relación dañada por decisiones ideológicas más que estratégicas. A diferencia del pasado reciente, este movimiento parece guiado por el pragmatismo.

El desafío no será dar el primer paso, sino no equivocarse en los siguientes.