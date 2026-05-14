Reconoce Ebrard que revisión del T-MEC podría no tener un buen fin el 1 de julio

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, prácticamente dio por descartado que el próximo 1 de julio se anuncie la extensión del T-MEC por 16 años más.

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Lo anterior, dijo, “porque escuché a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, decir: ‘eso no va a pasar’. Yo creo que él ha de pensar que esto va a durar un poco más de tiempo y probablemente nos vayamos a revisiones que no son concluyentes, sino que tienes que estar discutiendo, no sé si cada año o algo así”.

Por ello, consideró que México debe trabajar en “reducir el nivel de incertidumbre”: “No preveo un escenario de cierre del tratado comercial muy, muy pronto“.

Ebrard rechazó que el tono de las negociaciones se haya modificado por los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. “Del tono de las conversaciones, no veo que sean más rudas. No hemos registrado un cambio en la conversación que nos indique deterioro de nuestra relación comercial. Estamos avanzando sobre reglas de origen y sobre cómo vamos a reemplazar muchas cosas que traemos de Asia“.

A menos de dos meses del inicio de la revisión del T-MEC entre Canadá, Estados Unidos y México, la American Chamber (AmCham) se pronunció porque el acuerdo se extienda 16 años más para que las empresas e inversionistas “tengan certeza”.

Pedro Casas Alatriste, presidente del organismo en México, señaló que el país ha estado trabajando en las “barreras no arancelarias” solicitadas por el gobierno estadounidense, con resultados en temas de seguridad y migración: “se tiene una frontera contenida como no se había visto en mucho tiempo“.

No obstante, pidió estar alertas a los resultados de la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo de China, Xi Jinping, pues de ahí puede irle mejor o peor a México.