Reconocen papel de mujeres en Fuerzas Armadas durante 8M

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que el avance femenino en México se ha extendido a todos los ámbitos, incluidos los espacios militares y de seguridad, históricamente reservados a los hombres

LEE ADEMÁS: Marcha 8M 2026 en CDMX EN VIVO: dónde va la movilización y últimas actualizaciones

El Gobierno de México colocó el reconocimiento a las mujeres de las Fuerzas Armadas como uno de los ejes centrales de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, realizada en el Campo Deportivo Militar Marte, donde la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó la presencia creciente de mujeres mexicanas en tareas estratégicas de seguridad nacional.

Durante su intervención, la funcionaria sostuvo que el avance de las mujeres en México no ocurrió en un solo frente, sino en múltiples espacios de la vida pública, incluidos ámbitos históricamente restringidos como las instituciones militares y los cuerpos de seguridad.

Citlalli Hernández Mora explicó que la ceremonia buscó visibilizar el trabajo de las integrantes del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) y otras corporaciones armadas, cuya labor durante años permaneció fuera del reconocimiento público, pese a su participación en actividades operativas y de apoyo estratégico.

La secretaria señaló que las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas participan actualmente en diversas tareas que abarcan desde operaciones tácticas hasta servicios médicos, labores de inteligencia, misiones de rescate y atención a comunidades afectadas por desastres naturales.

En su mensaje, la funcionaria recordó que durante décadas predominó la idea de que la disciplina militar, la toma de decisiones bajo presión y la conducción de operaciones eran responsabilidades exclusivamente masculinas.

Ese imaginario, dijo, comenzó a transformarse con la presencia de miles de mujeres en las Fuerzas Armadas, quienes hoy controlan aeronaves, coordinan operativos, integran unidades médicas militares y participan en tareas de inteligencia y protección civil en distintas regiones del país.

“Cuando hablamos de seguridad nacional, pocas veces pensamos en las mujeres que están detrás de esa tarea”, expresó Citlalli Hernández Mora al referirse al papel cotidiano de las militares mexicanas en operaciones y labores institucionales.

La secretaria también reconoció las condiciones que enfrentan muchas integrantes de las corporaciones armadas, quienes cumplen jornadas extensas y permanecen largas temporadas lejos de sus familias mientras desarrollan labores en contextos de riesgo o emergencia.

El reconocimiento institucional a las mujeres de las Fuerzas Armadas se inscribió, según la funcionaria, en un momento político que calificó como un cambio de época para las mexicanas, tras la llegada de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum.