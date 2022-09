Recrimina AMLO a Monreal por abstención sobre GN

URBANO BARRERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó el voto en abstención del senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, durante la sesión de anoche entorno a la Guardia Nacional.

El presidente fue cuestionado al respecto en su conferencia mañanera, donde sostuvo que el político zacatecano avala la falsedad y la actitud hipócrita de los opositores, pero es libre de manifestarse y fijar su posición.

Y el presidente López Obrador le envió un fuerte mensaje al coordinador de Morena y presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal. “No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, pero somos libres”. Más, en: https://t.co/CkNWdzbgGo pic.twitter.com/xZoIm54UEI — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 9, 2022

“Yo no se por qué hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional actúe con honestidad. Me tienen anonadado, sorprendido como hay legisladores que no quieren el bien para México”, señaló.

Desde Zacatecas, aseguró que los legisladores que votaron contra la inclusión de la Guardia Nacional en la Sedena son unos “farsantes” .

Pese a ello, agradeció a los senadores que aprobaran la inclusión de la Guardia Nacional (GN) en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

También se congratuló con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que decidieron retirar el proyecto para cancelar la prisión preventiva oficiosa.

Al referirse a la decisión de los ministros de la Corte de retirar el proyecto sobre prisión preventiva, saludó que retiraran el proyecto, por que se habría dejado desprotegida a la sociedad y a las víctimas de delitos.

“Nos habría generado muchos problemas, porque todavía hay mucha corrupción en el Poder Judicial y en el Legislativo“, acusó.