Cultura alista estrategia para proteger textiles indígenas del plagio

La secretaría de Cultura, Claudia Curiel, anunció que el gobierno reforzará las acciones para frenar el plagio de diseños indígenas y ampliar el respaldo a las comunidades artesanas mediante asesoría legal, capacitación, subsidios y nuevos espacios de exhibición y venta.

Explicó que la estrategia no se limita a denunciar casos de apropiación cultural. También busca preservar técnicas tradicionales, apoyar la transmisión de conocimientos entre generaciones y facilitar la comercialización de las piezas elaboradas por maestras y maestros artesanos.

Como parte de esa política, destacó la apertura del museo Patrimonio Vivo, ubicado frente al Templo Mayor, concebido como la casa de las y los artesanos.

El recinto reunirá piezas representativas de distintas regiones del país, conservará un acervo para investigación y abrirá un espacio dedicado a la innovación textil con respeto a los derechos colectivos de las comunidades.

Acciones contra la apropiación cultural y plagio

La selección de las obras estuvo a cargo de especialistas y artesanos con conocimiento de las distintas tradiciones textiles. La funcionaria explicó que el museo exhibirá tanto piezas históricas como réplicas de técnicas que habían desaparecido y fueron recuperadas mediante procesos de investigación y trabajo comunitario.

Sobre los casos de plagio en el extranjero, la titular de Cultura señaló que la dependencia mantiene contacto con empresas que utilizan diseños indígenas sin autorización.

Recordó el caso de Adidas y explicó que, tras los señalamientos públicos, muchas marcas han optado por establecer acuerdos con las comunidades para reparar el daño y reconocer la autoría colectiva de los diseños.

Agregó que cuando se detectan plataformas digitales que comercializan copias de artesanías mexicanas, la Secretaría envía requerimientos para retirar los productos. Según afirmó, la respuesta suele ser inmediata y refleja una mayor conciencia internacional sobre la apropiación cultural.

La estrategia también incorpora el respaldo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), que brindará asesoría jurídica para defender los derechos colectivos de las comunidades indígenas y agilizar la atención de conflictos relacionados con el uso indebido de sus creaciones.