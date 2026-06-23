Jaime López pone a la venta su archivo de canciones inéditas

En tiempos en que la inteligencia artificial gana terreno en la generación de textos y hasta canciones, el cantautor mexicano Jaime López apuesta por el talento natural: abrió su archivo personal de composiciones inéditas y comenzó a ofrecerlas al público a través de EmBAZAR / Rolas de Garage.

Se trata de una iniciativa dirigida a intérpretes, productores, grupos musicales y cualquier persona interesada en desarrollar material original. La propuesta permite escuchar canciones que permanecían resguardadas en el catálogo personal del autor de temas como "Chilanga Banda" y que ahora podrán encontrar nuevos caminos en voces, arreglos y proyectos distintos.

Más de una vez Jaime ha dicho que algunas versiones de sus canciones son incluso mejores que las originales. Habla de ellas como quien observa piedras rodando cuesta abajo, encontrando nuevos caminos. "Chilanga Banda" trascendió a su creador cuando Café Tacvba la llevó a nuevas generaciones, aunque López suele asumir ese destino sin nostalgia.

Quizá por eso hoy puede abrir un archivo de canciones inéditas y ofrecerlo al público como quien abre una vieja bitácora de viaje. Bajo el lema " Escúchalas. Elige la tuya. Hazla tuya ", el proyecto busca dar una segunda vida a obras que nunca fueron grabadas comercialmente o que permanecían fuera del alcance del público.

Detrás de cada composición hay una historia acumulada durante décadas de escenarios, carreteras, lecturas y ciudades. EmBAZAR / Rolas de Garage abrirá sus puertas en Canarias 706-B, colonia Portales, todos los jueves de 11:00 a 20:00 horas en la colonia Portales de la Ciudad de México, donde los interesados podrán conocer el material disponible y recibir información directa sobre las condiciones para su adquisición.

Trayectoria y legado de Jaime López

Jaime López nació en Matamoros, una ciudad donde la frontera no es una línea sino una forma de mirar el mundo. En su obra conviven el norte y la capital, el bolero y el blues, la poesía popular y el humor callejero.

Es un compositor que aprendió a jugar con las palabras como otros aprenden a tocar una guitarra.

Su trayectoria parece construida a contracorriente de la industria. Mientras otros buscaron una imagen reconocible, López se movió entre géneros, formatos y escenarios. Es autor de canciones que forman parte del imaginario colectivo mexicano, pero también un observador incómodo de la vida urbana, capaz de convertir el habla cotidiana en materia poética.

Su escritura siempre ha orbitado alrededor de personajes comunes, amores rotos, barrios, bares, derrotas y pequeñas victorias cotidianas. En sus letras aparece una ciudad que ríe de sí misma mientras sobrevive. Hay ironía, juego verbal y una capacidad poco frecuente para encontrar belleza en aquello que otros consideran ordinario.

No son sólo canciones. Son fragmentos de una mirada que lleva más de medio siglo recorriendo las fronteras visibles e invisibles de la cultura mexicana, que ahora pone a disposición de la escena mexicana, quizá para enriquecerla. Quizá solo para escucharla.