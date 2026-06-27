Kenia OS se suma a la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX este sábado

La cantante mexicana Kenia OS será una de las invitadas destacadas en la edición de este sábado del Pride en la Ciudad de México, sumándose a la jornada de celebración, música y visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en la capital.

La intérprete de temas como "Malas decisiones" y "Kitty" confirmó su participación en el evento que se realizará en el Ángel de la Independencia, uno de los puntos principales de concentración del Pride capitalino.

Aunque Kenia OS no reveló el horario exacto de su presentación, su presencia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan verla sobre el escenario durante la jornada de este sábado.

La artista forma parte del cartel musical que acompaña la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, considerada una de las más grandes de América Latina, donde miles de asistentes se reúnen para celebrar la diversidad, la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Una de las marchas del orgullo LGBT más grandes de América Latina

La Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México es considerada una de las movilizaciones más grandes de América Latina. Su primera edición se realizó en 1979, cuando un grupo de activistas salió a las calles para exigir respeto, visibilidad y el reconocimiento de los derechos de la comunidad homosexual en el país.

Desde entonces, la marcha ha crecido de forma constante y ha pasado de ser una protesta con participación limitada a un evento masivo que reúne a cientos de miles de personas cada año.

Una de las marchas más grandes de América Latina. Foto: Daniel López.



Actualmente, el recorrido suele iniciar en el Ángel de la Independencia y avanzar por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino, convirtiéndose en un símbolo de celebración, pero también de memoria histórica y lucha social.

En ese contexto, la participación de artistas y figuras públicas como Kenia OS refleja la evolución del evento hacia un espacio que combina activismo, cultura y expresiones artísticas, manteniendo como eje central la visibilización y defensa de los derechos de la comunidad.