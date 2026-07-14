La argentina que le ganó el cinturón a Alana Flores llegó a LCDLF 4: ¿Quién es Flor Vigna?

La espera terminó y Flor Vigna se convirtió en la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026, sumándose al grupo de celebridades que buscarán conquistar al público durante la nueva temporada del reality.

La llegada de la artista argentina ya había generado especulaciones entre los seguidores del programa, quienes relacionaron las pistas lanzadas por la producción con la trayectoria de la cantante, actriz y bailarina.

¿Quién es Flor Vigna?

Florencia Vigna, conocida artísticamente como Flor Vigna, es una cantante, actriz, bailarina e influencer argentina que ganó popularidad gracias a su participación en programas de televisión de su país y quien derrotó a Alana Flores en la edición 2026 de Supernova.

Antes de incursionar en la música, destacó en competencias y realities argentinos, donde logró posicionarse entre las figuras más conocidas del entretenimiento. Con el paso de los años amplió su carrera hacia la actuación y posteriormente inició una etapa como cantante, lanzando distintos temas musicales.

Su perfil combina experiencia frente a cámaras, baile y creación de contenido digital, elementos que ahora llevará al aislamiento de La Casa de los Famosos México.

Flor Vigna llega desde Argentina al reality mexicano

La incorporación de Flor Vigna representa la apuesta del programa por sumar figuras internacionales a su elenco, luego de que en esta edición también se han anunciado participantes de distintas áreas del entretenimiento.

La argentina se enfrentará al reto de convivir 24 horas al día bajo la vigilancia de cámaras, mientras busca ganarse al público y avanzar dentro de la competencia.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta ahora, la temporada 2026 cuenta con participantes confirmados como Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo y Yahir, además de Flor Vigna.

El reality estrenará su nueva temporada el próximo 26 de julio de 2026, con transmisiones por Las Estrellas y contenido 24/7 a través de ViX.