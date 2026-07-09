Aldo Rendón es el cuarto habitante de LCDF: aquí te contamos todo lo que debes saber sobre él

La lista de participantes de La Casa de los Famosos México 2026 continúa creciendo. Este jueves, la producción del reality presentó oficialmente al 4 habitante confirmado de la nueva temporada, una de las apuestas más importantes de TelevisaUnivision para este año.

Con esta revelación, el programa sigue aumentando la expectativa entre los seguidores, quienes desde hace semanas han especulado sobre las celebridades que aceptarán el reto de permanecer aisladas y bajo la vigilancia permanente de las cámaras.

Las pistas hicieron que las redes apostaran por Aldo Rendón

Desde que la producción compartió el video con las pistas del cuarto habitante, las redes sociales comenzaron a hacer sus propias apuestas.

Entre los nombres que más se repitieron estuvo el del asesor de moda y creador de contenido Aldo Rendón, pues varios usuarios aseguraron que las referencias del avance coincidían con aspectos relacionados con su trayectoria y estilo.

Los seguidores señalaron que la habitación llena de prendas, bolsos y accesorios de diseñador apuntaba a una personalidad ligada al mundo de la moda.

Además, identificaron unos lentes oscuros de montura cuadrada similares a los que suele utilizar Rendón y un cuadro con la imagen de un perro que, según los internautas, recordaba a una mascota vinculada con el estilista.

Las teorías de los seguidores terminaron siendo acertadas. La producción confirmó que Aldo Rendón es el cuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que las pistas difundidas en redes sociales sí apuntaban al reconocido experto en moda.

¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo Rendón es un asesor de imagen, estilista y creador de contenido mexicano, reconocido por su trabajo con diversas celebridades del espectáculo.

A lo largo de su carrera se ha consolidado como uno de los expertos en moda más conocidos del país gracias a sus colaboraciones en televisión, alfombras rojas y eventos de la industria del entretenimiento.

En los últimos años también ha fortalecido su presencia en redes sociales y plataformas digitales, donde comparte consejos de estilo, analiza tendencias y muestra parte de su trabajo detrás de cámaras

Lista de participantes de LCDLF 2026

Hasta el momento, la producción únicamente ha confirmado de manera oficial a tres habitantes de La Casa de los Famosos México 2026:

Ernesto Laguardia – Actor y conductor.

– Actor y conductor. Karina Torres – Influencer y creadora de contenido.

– Influencer y creadora de contenido. Ximena Herrera – Actriz.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrenará a finales de julio de 2026, exactamente el próximo domingo 26 de julio en punto de las 20:30 horas, marcando el regreso de uno de los formatos más exitosos de la televisión mexicana.

Conforme se acerque la fecha de lanzamiento, la producción continuará revelando uno a uno a los integrantes oficiales del reality, manteniendo el suspenso entre los seguidores del programa.

¿Dónde ver LCDLF 2026?

La nueva temporada podrá seguirse a través de: