Madrid apuesta por la gastronomía y la tradición con la séptima edición de "Cénate Las Ventas"

MADRID.-La Comunidad de Madrid presentó la séptima edición de "Cénate Las Ventas", una propuesta que combina gastronomía local y actividades taurinas en la Plaza de Toros de Las Ventas, considerada uno de los recintos taurinos más emblemáticos del mundo.

El programa se llevará a cabo todos los jueves por la noche, del 25 de junio al 23 de julio, y busca consolidarse como una de las principales opciones de entretenimiento nocturno durante el verano madrileño.

Durante la presentación oficial, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, destacó el valor de esta iniciativa para promover los productos agroalimentarios de la región y dinamizar la actividad cultural y turística de la capital española.

Inauguran un espacio para combinar la gastronomía y los toros.

Fotos: NTR TOROS

Como parte del lanzamiento, el chef Fernando del Cerro, embajador de la marca de calidad M Producto Certificado, realizó una demostración culinaria con ingredientes de proximidad.

Entre las preparaciones destacaron una tortilla española elaborada por La Chulapona, pepino encurtido con espuma de requesón de Albe-Lácteas del Jarama y una tortita suflada de cordero de Lechal Colmenar.

La propuesta contempla la instalación de un mercado gastronómico en la galería de los tendidos altos de Las Ventas, abierto de las 20 horas a la 1:30 de la madrugada.

Los asistentes podrán encontrar una amplia oferta de productos locales a través de 15 puestos comerciales operados por 18 empresas, la mayoría respaldadas por el sello M Producto Certificado, que garantiza la calidad y trazabilidad de los alimentos producidos en la Comunidad de Madrid.

La oferta gastronómica incluirá carnes, quesos artesanales, conservas, encurtidos, empanadas argentinas, hamburguesas, platillos preparados, vinos con Denominación de Origen Vinos de Madrid y diversas bebidas.

De manera paralela, el recinto albergará una nueva edición del certamen taurino Nocturnas, integrado por cuatro festejos clasificatorios con la participación de 12 novilleros con picadores. Los mejores clasificados competirán en la gran final programada para el 23 de julio.

Inauguran un espacio para combinar la gastronomía y los toros.

Fotos: NTR TOROS

Según datos del gobierno regional, la edición 2025 de "Cénate Las Ventas" registró una asistencia récord de 50 mil 655 personas, lo que representó un incremento de 12.57% respecto al año anterior y un promedio superior a los 10 mil asistentes por jornada.

Las autoridades destacan que el crecimiento sostenido del evento refleja el interés del público por experiencias que combinan gastronomía, cultura y ocio nocturno en uno de los espacios más representativos de Madrid.