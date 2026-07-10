México recupera 3 mil 716 piezas históricas y reabre museo en Teotihuacán

La estrategia del gobierno federal para recuperar el patrimonio cultural mexicano sumó 3 mil 716 bienes arqueológicos e históricos repatriados durante el primer año y nueve meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El funcionario también presentó el renovado Museo de la Grandeza Teotihuacana, que volvió a recibir visitantes después de permanecer cerrado durante 20 años.

Vázquez Herrera explicó que la cifra representa diez veces más objetos culturales recuperados que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Agregó que el volumen alcanzado en este periodo equivale al sesenta y ocho por ciento de lo recuperado durante todo el gobierno de Felipe Calderón.

Desde el inicio de la Cuarta Transformación, precisó, México ha recuperado 17 mil 878 bienes arqueológicos, históricos y etnográficos, al sumar los resultados de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Estados Unidos encabeza la lista de países que han devuelto patrimonio mexicano con 3 mil 369 piezas, seguido de Italia con mil 794, Canadá con 133, Francia con 19 y España con siete.

Entre las recuperaciones recientes sobresale un cráneo decorado con mosaicos de turquesa, concha, jadeíta y cuarzo, atribuido a la cultura mixteca y repatriado desde Países Bajos. La pieza, fechada entre los años 1200 y 1521 de nuestra era, ya se exhibe en la Villa de Tututepec, Oaxaca.

El funcionario también mostró un panel maya procedente de Yaxchilán, Chiapas, recuperado en Nueva York, una escultura mexica labrada en roca basáltica y un manual de ceremonias franciscano impreso en la Ciudad de México a principios del siglo XVIII, localizado en Argentina tras un decomiso de la policía de ese país.

Teotihuacán recupera un espacio emblemático

Como parte de esa política de conservación, el INAH reabrió el Museo de la Grandeza Teotihuacana, el primer museo de sitio de la zona arqueológica, que permaneció cerrado durante dos décadas. El proyecto requirió una inversión de 7 millones de pesos para restaurar el inmueble, renovar la museografía y actualizar el discurso histórico del recinto.

El museo reúne más de 170 piezas arqueológicas, de las cuales alrededor del 80 por ciento nunca había sido mostrado al público. La exposición recorre el desarrollo de Teotihuacán desde sus primeros asentamientos hasta su consolidación como una de las principales ciudades de Mesoamérica.

Entre las piezas más llamativas figura una pelota de hule con una antigüedad aproximada de 3 mil 500 años, localizada en el sitio arqueológico El Manatí, en Veracruz. El hallazgo constituye una de las evidencias más antiguas del juego de pelota mesoamericano conservadas hasta la actualidad.

Vázquez Herrera informó que el museo ha recibido alrededor de 250 mil visitantes desde su apertura el pasado 9 de junio. Señaló que la recuperación de bienes culturales y la apertura de nuevos espacios de exhibición forman parte de una estrategia para devolver ese patrimonio a las comunidades de origen y fortalecer la investigación, conservación y difusión de la historia de México.