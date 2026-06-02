Museo Dolores Olmedo reabre tras 6 años de renovación

Tras 6 años de renovación, el icónico museo Dolores Olmedo, vuelve a abrir sus puertas al sur de a CDMX en el marco de los preparativos para recibir a los turistas nacionales e internacionales durante la justa mundialista este 2026.

Durante este tiempo, se realizaron trabajos de conservación y protección del acervo junto con algunas remodelaciones en el inmueble habitado por la coleccionista María Dolores Olmedo (1908-2002)en sus últimos años de vida.

El museo exhibe objetos personales, muebles, fotografías, entre otros documentos de la coleccionista de arte mexicano. Suman un aproximado de 500 piezas de arte popular que se pueden apreciar durante la visita, del total de mil que conforman la colección.

Museo clave para turistas internacionales

El recinto es una pieza clave para los turistas que gustan del arte de Frida Kahlo y/o Diego Rivera, ya que guarda algunas obras tempranas del pintor mexicano, como aquellas que hizo durante su formación en Europa, así como algunos retratos emblemáticos de Kahlo.

Además, hay guiños de su amistad juvenil entre Dolores Olmedo y la pintora, de quien resguarda 25 obras.

MUSEO DOLORES OLMEDO.

El recinto es una pieza clave para los turistas que gustan del arte de Frida Kahlo. Foto: Cuartoscuro

En los últimos años, las obras de Frida Kahlo ha cobrado gran presencia en el mercado internacional, alcanzando niveles históricos. Por ejemplo: En 2025, "El sueño (La cama)" batió récord de la obra de arde más cara jamás subastada de una artista mujer. Se vendió por 54.7 millones de dólares y en 2021 "Diego y yo" se vendió por 34.9 millones de dólares.

Así pues para los amantes de la pintora mexicana, el Museo Dolores Olmedo es una parada obligada luego de la famosa Casa Azul, que ha recibido visitas de todo tipo de celebridades como: BTS, Meryl Streep, Coldplay y hasta Madonna.

La mecenas del arte, Dolores Olmedo guardó en su haber: Dibujos, libros, cuadros y piezas arqueológicas en la antigua capilla, que hoy es una sala de exhibición. Además, los jardines de la propiedad ubicada en la ex hacienda de La Noria está custodiada por sus huéspedes permanentes: Los pavorreales y xoloitzcuintles.

Datos de ingreso

Horario: Martes a domingo: 10:00-18:00

Martes a domingo: 10:00-18:00 Ubicación: .Av. México 5843, La Noria, Xochimilco

Costos: