¿Casualidad o mensaje? Esto significa "Aquí no es así", la canción que eligió el Tri antes de jugar contra Inglaterra

A unos días del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana sorprendió a sus seguidores al compartir un video que resume algunos de los momentos más emotivos de su participación en el torneo.

El material, publicado en las redes sociales oficiales del combinado nacional, muestra imágenes de los futbolistas, la afición, las celebraciones en el Ángel de la Independencia y distintos momentos vividos durante el Mundial, acompañado del mensaje:

" ´Aquí no es aaaaaasiii´. ¡Vamos juntos!".

¿Por qué es relevante la elección de esta canción?

Más allá de acompañar las imágenes, la elección de "Aquí no es así" no pasó desapercibida, ya que se trata de una canción cuyo significado está estrechamente relacionado con la identidad mexicana.

Lanzada en 1994 como parte del álbum "El nervio del volcán", la canción fue escrita por Saúl Hernández, Alejandro Marcovich y Alfonso André.

Aunque la letra ha sido interpretada de distintas maneras por el público, uno de sus compositores, Alejandro Marcovich, explicó cuál fue la idea que inspiró el tema.

En 2017, cuando diversas estaciones de radio utilizaron la canción como parte de una campaña de unidad frente a las políticas migratorias impulsadas por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el músico dijo:

"Al parecer esa letra sirvió para hacer resonar el espíritu patriótico mexicano, aunque por supuesto no fue escrita con ningún propósito más que el de recalcar la diferencia entre los invasores y los conquistados en éste, el territorio mexicano".

Marcovich añadió que le sorprendía que la canción hubiera sido retomada como un símbolo de identidad nacional, aunque dijo sentirse orgulloso de que su mensaje siguiera vigente.

¿Qué dice la letra?

Las declaraciones de Alejandro Marcovich permiten entenderla como una reflexión sobre el encuentro entre dos culturas durante la Conquista de México y la defensa de la identidad del territorio mexicano.

Desde los primeros versos, la canción parece dirigirse a alguien que llega desde un lugar ajeno:

"Vienes caminando y no sabes tu destino / Conquistando sueños sueñas llegar a ser deidad".

La referencia a "conquistando" y a alguien que pretende convertirse en una figura casi divina puede interpretarse como una alusión a los conquistadores europeos que llegaron al continente americano durante el siglo XVI, impulsados por la expansión territorial, la evangelización y la búsqueda de riquezas.

Más adelante, la letra menciona:

"Sigues caminando sobre viejos territorios / Invocando fuerzas que jamás entenderás".

Estos versos parecen hacer referencia a un territorio que ya tenía una historia, tradiciones y una cosmovisión propia antes de la llegada de los españoles. Las expresiones "viejos territorios" y "fuerzas que jamás entenderás" evocan las culturas originarias de Mesoamérica, cuyos conocimientos, creencias y formas de entender el mundo eran muy diferentes a las europeas.

El coro refuerza ese contraste:

"Y vienes desde allá / Donde no sale el sol, donde no hay calor... / Pero aquí no es así".

La frase "Pero aquí no es así" funciona como una declaración de identidad. Más que rechazar a quien viene de otro lugar, marca una diferencia entre dos formas de entender la vida y la historia.

El mensaje parece insistir en que México posee una cultura, una espiritualidad y una memoria propias que no pueden medirse o entenderse con parámetros externos.

En la segunda parte de la canción aparecen algunas de las referencias más directas al pasado prehispánico:

"Vienes caminando, ignorando sagrados ritos / Pisoteando sabios templos de amor espiritual".

Estos versos pueden interpretarse como una alusión a la destrucción de templos ceremoniales y al intento por sustituir las prácticas religiosas de los pueblos originarios durante la Conquista.

Tras la llegada de los españoles, diversos centros ceremoniales mesoamericanos fueron derribados o reutilizados para construir iglesias y edificios coloniales, como parte del proceso de evangelización que acompañó a la conquista del territorio.

La canción continúa con una frase cargada de simbolismo:

"Largas vidas siguen velando el sueño de un volcán / Para un alma eterna cada piedra es un altar".

Puede interpretarse como una referencia a las generaciones de pueblos originarios que, a lo largo del tiempo, han preservado la memoria y las creencias ligadas al territorio. En la cosmovisión mesoamericana, montañas y volcanes no eran simples accidentes geográficos, sino espacios sagrados relacionados con el origen de los pueblos, la naturaleza y diversas deidades.

Al señalar que "cada piedra es un altar", la letra transmite la idea de que el territorio conserva un profundo valor espiritual y una memoria que permanece viva más allá del paso del tiempo.

Finalmente, el coro vuelve a repetir que quien llega "viene desde allá", reforzando la idea de un visitante o conquistador que observa una cultura distinta, mientras la frase "Pero aquí no es así" reivindica la identidad de un pueblo que conserva sus raíces.

Una elección que no pasó desapercibida

La publicación de la Selección Mexicana llegó apenas unos días antes del enfrentamiento contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial, por lo que la elección de "Aquí no es así" generó comentarios entre aficionados en redes sociales.