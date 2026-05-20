¿Quiénes son 'Angine de Poitrine' y por qué los están 'cancelando' tras confirmar su participación en el Corona Capital 2026?

El anuncio del cartel oficial del Corona Capital 2026 desató emoción entre miles de fans por el regreso de grandes bandas internacionales y nuevas propuestas que se han vuelto virales en redes sociales.

Sin embargo, una de las agrupaciones más comentadas del lineup no está dando de qué hablar únicamente por su música o estética fuera de lo común, sino por una polémica publicación que provocó una ola de críticas y llamados a "cancelarlos" en plataformas como TikTok, X e Instagram.

En Ovaciones te decimos todo sobre la polémica de la agrupación canadiense.

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Angine de Poitrine llega al Corona Capital 2026

El festival Corona Capital 2026 reveló finalmente su cartel completo para la edición de este año, confirmando la presencia de artistas internacionales como The Strokes, Twenty One Pilots y Gorillaz.

Entre las letras pequeñas del lineup apareció el nombre de Angine de Poitrine, una agrupación canadiense que en los últimos meses se convirtió en fenómeno viral gracias a sus presentaciones extravagantes y su sonido experimental.

No obstante, poco después del anuncio, la banda comenzó a recibir fuertes críticas en redes sociales debido a una historia publicada en Instagram.

En la imagen donde compartieron el cartel del festival, añadieron un emoji de frijoles, algo que muchos usuarios interpretaron como una referencia ofensiva hacia México.

La publicación rápidamente se viralizó y provocó reacciones divididas. Mientras algunos internautas calificaron el gesto como racista y de mal gusto, otros consideraron que podría tratarse de una mala interpretación o un comentario sin intención ofensiva.

¿Por qué están funando a la banda Angine de Poitrine?

La polémica comenzó luego de que usuarios relacionaran el emoji utilizado por la banda con el término despectivo "beaner", una expresión utilizada principalmente en Estados Unidos para referirse de forma ofensiva a personas mexicanas o latinas.

Diversos creadores de contenido en TikTok comenzaron a hablar del tema, señalando que el uso de frijoles como representación de México puede ser considerado un estereotipo discriminatorio. Esto generó cientos de comentarios exigiendo que el festival reconsiderara la participación del grupo en el evento.

Sin embargo, también hubo usuarios que defendieron a la agrupación argumentando que quizá no conocían el contexto cultural detrás del emoji o que la reacción estaba siendo exagerada.

Hasta ahora, la banda no ha emitido un comunicado oficial explicando la intención de la publicación ni ofreciendo disculpas públicas.

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¿Quiénes son Angine de Poitrine?

Angine de Poitrine es un dúo musical originario de Saguenay, Quebec, Canadá, formado en el año 2023 por los artistas conocidos bajo los seudónimos Khn de Poitrine y Klek de Poitrine.

De acuerdo con entrevistas y relatos compartidos por fans, ambos músicos querían tocar dos semanas consecutivas en el mismo lugar, pero para evitar ser reconocidos decidieron presentarse disfrazados durante una segunda fecha. El concepto llamó tanto la atención que terminaron convirtiéndolo en la identidad oficial de la banda.

Angine de Poitrine mezcla elementos de funk, jazz y música microtonal, además de incorporar loops, percusiones experimentales y presentaciones teatrales.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su apariencia, ya que utilizan enormes máscaras de papel maché, pintura corporal y trajes con estampados de lunares que les dan una estética surrealista.

El grupo alcanzó fama internacional después de que una sesión en vivo para KEXP y un video grabado en una azotea de Montreal se hicieran virales, acumulando millones de reproducciones en redes sociales.

Además del impacto viral, también fueron reconocidos dentro de la escena independiente canadiense, obteniendo el premio a Artista del Año 2025 en la Gala Alternativa de Música Independiente de Quebec.

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¿Corona Capital cancela participación de Angine de Poitrine?

Hasta el momento, Angine de Poitrine sigue apareciendo dentro del cartel oficial del Corona Capital 2026 y no existe ningún anuncio sobre una cancelación de su presentación.

Pese a las críticas que circulan en redes sociales, ni los organizadores del festival ni la agrupación canadiense han confirmado cambios relacionados con su participación.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo entre quienes consideran que la publicación fue ofensiva y quienes creen que se trató de un error de interpretación cultural.