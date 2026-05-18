El Corona Capital 2026 ya encendió la emoción en CDMX con un anuncio que promete una edición histórica
Corona Capital 2026: Cartel, precios y boletos
Por: Sonia Barrón
La espera terminó para miles de fans de la música en México. Después de semanas de rumores, filtraciones en redes sociales y especulación entre melómanos, finalmente se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2026, uno de los festivales más esperados del año.
La nueva edición promete reunir a algunas de las bandas y artistas más influyentes de la escena internacional en un fin de semana que apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más grandes de la CDMX.
Con nombres que han marcado generaciones y nuevas propuestas que están dominando plataformas de streaming, la expectativa alrededor del festival ya comenzó a dispararse.
En Ovaciones te decimos todos los detalles de la próxima edición del Corona Capital 26.
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Corona Capital 2026
El Corona Capital se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de América Latina desde su nacimiento en 2010.
Año con año, el evento convierte al Autódromo Hermanos Rodríguez en el punto de encuentro para los amantes del rock, indie, electrónica y pop internacional.
La edición 2026 no es la excepción. Para este 2026, el festival se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de México y contará con un lineup encabezado por artistas de talla mundial como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.
La emoción entre los fans creció aún más luego de que varias filtraciones en redes sociales adelantaron parte del cartel, confirmando finalmente la presencia de agrupaciones icónicas y proyectos emergentes que prometen robarse el show durante tres días de música en vivo.
Cartel completo del Corona Capital 2026 por días
Viernes 20 de noviembre
Gorillaz
Mumford & Sons
Daniel Caesar
James Blake
The Kooks
Absolutely
Anna Luna
Chezile
Chvrches
CMAT
Darianna Everett
Durand Jones & The Indications
Fcukers
Friko
Grace Ives
Hot Milk
JMSN
Model/Actriz
Olive Jones
Rip Magic
The Sinseers
Sofia Isella
Violet Grohl
Yung Lean
Sábado 21 de noviembre
Twenty One Pilots
The Offspring
Pierce The Veil
Underworld
Mother Mother
Baby Queen
Balu Brigada
BØRNS
Dope Lemon
The Hellp
Jordana
Maisie Peters
Militaire Gun
MSPAINT
New Constellations
Peaches
Princess Chelsea
Quarters
Rikas
Sawyer Hill
Strawberry Guy
We Are Scientists
Stella
Domingo 22 de noviembre
The Strokes
The xx
Lola Young
Lil Yachty
BUNT. (In The Round)
Angine de Poitrine
Bad Suns
The Black Crowes
Céline Dessberg
Ela Minus
Freak Slug
Good Kid
Johnny Marr
Loyle Carner
Manic Street Preachers
Moyka
Ninajirachi
Purity Ring
Ratboys
Rev Run
Roar
Santigold
Tipling Rock
Tricky
Boletos y precios del Corona Capital 2026
Los precios oficiales del CC26 todavía no han sido revelados, sin embargo los organizadores ya confirmaron las fechas de preventa y venta general para adquirir los boletos del festival.
La preventa Banamex se realizará el próximo 26 de mayo de 2026 a partir de las 14:00 horas, exclusivamente para tarjetahabientes del banco. Posteriormente, la venta general comenzará el 27 de mayo de 2026 después de las 14:00 horas mediante Ticketmaster.
Como en años anteriores, los boletos estarán divididos por fases, por lo que el costo aumentará conforme avance la disponibilidad.
También habrá distintas modalidades de acceso, incluyendo abonos para los tres días y entradas individuales por jornada.
Sin embargo, tomando como referencia la edición anterior, los precios podrían mantenerse en rangos similares:
Abono General fase 1: alrededor de $5,478 pesos
Comfort Pass fase 1: cerca de $8,095 pesos
Abono Plus fase 1: aproximadamente $10,712 pesos
Club Pass: hasta $27,450 pesos
Boletos individuales: desde $2,400 pesos
El Corona Capital 2026 apunta a convertirse en una de las ediciones más ambiciosas del festival gracias a un lineup que mezcla leyendas del rock alternativo, proyectos indie en ascenso y artistas que dominan la escena global actual.
Edición 1: Portada digital destacada.