Corona Capital 2026: Cartel, precios y boletos

La espera terminó para miles de fans de la música en México. Después de semanas de rumores, filtraciones en redes sociales y especulación entre melómanos, finalmente se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2026, uno de los festivales más esperados del año.

La nueva edición promete reunir a algunas de las bandas y artistas más influyentes de la escena internacional en un fin de semana que apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más grandes de la CDMX.

Con nombres que han marcado generaciones y nuevas propuestas que están dominando plataformas de streaming, la expectativa alrededor del festival ya comenzó a dispararse.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de la próxima edición del Corona Capital 26.

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Corona Capital 2026

El Corona Capital se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de América Latina desde su nacimiento en 2010.

Año con año, el evento convierte al Autódromo Hermanos Rodríguez en el punto de encuentro para los amantes del rock, indie, electrónica y pop internacional.

La edición 2026 no es la excepción. Para este 2026, el festival se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de México y contará con un lineup encabezado por artistas de talla mundial como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.

La emoción entre los fans creció aún más luego de que varias filtraciones en redes sociales adelantaron parte del cartel, confirmando finalmente la presencia de agrupaciones icónicas y proyectos emergentes que prometen robarse el show durante tres días de música en vivo.

Cartel completo del Corona Capital 2026 por días

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Viernes 20 de noviembre

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezile

Chvrches

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

Fcukers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN

Model/Actriz

Olive Jones

Rip Magic

The Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado 21 de noviembre

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce The Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana

Maisie Peters

Militaire Gun

MSPAINT

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Stella

Domingo 22 de noviembre

The Strokes

The xx

Lola Young

Lil Yachty

BUNT. (In The Round)

Angine de Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky

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Boletos y precios del Corona Capital 2026

Los precios oficiales del CC26 todavía no han sido revelados, sin embargo los organizadores ya confirmaron las fechas de preventa y venta general para adquirir los boletos del festival.

La preventa Banamex se realizará el próximo 26 de mayo de 2026 a partir de las 14:00 horas, exclusivamente para tarjetahabientes del banco. Posteriormente, la venta general comenzará el 27 de mayo de 2026 después de las 14:00 horas mediante Ticketmaster.

Como en años anteriores, los boletos estarán divididos por fases, por lo que el costo aumentará conforme avance la disponibilidad.

También habrá distintas modalidades de acceso, incluyendo abonos para los tres días y entradas individuales por jornada.

Sin embargo, tomando como referencia la edición anterior, los precios podrían mantenerse en rangos similares:

Abono General fase 1 : alrededor de $5,478 pesos

Comfort Pass fase 1 : cerca de $8,095 pesos

Abono Plus fase 1 : aproximadamente $10,712 pesos

Club Pass : hasta $27,450 pesos

Boletos individuales: desde $2,400 pesos

El Corona Capital 2026 apunta a convertirse en una de las ediciones más ambiciosas del festival gracias a un lineup que mezcla leyendas del rock alternativo, proyectos indie en ascenso y artistas que dominan la escena global actual.