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Corona Capital 2026: Cartel, precios y boletos

El Corona Capital 2026 ya encendió la emoción en CDMX con un anuncio que promete una edición histórica

Corona Capital 2026: Cartel, precios y boletos | Foto: @gorillaz / @twentyonepilots / @thestrokes / CC
Corona Capital 2026: Cartel, precios y boletos | Foto: @gorillaz / @twentyonepilots / @thestrokes / CC

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La espera terminó para miles de fans de la música en México. Después de semanas de rumores, filtraciones en redes sociales y especulación entre melómanos, finalmente se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2026, uno de los festivales más esperados del año. 

La nueva edición promete reunir a algunas de las bandas y artistas más influyentes de la escena internacional en un fin de semana que apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más grandes de la CDMX. 

Con nombres que han marcado generaciones y nuevas propuestas que están dominando plataformas de streaming, la expectativa alrededor del festival ya comenzó a dispararse.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de la próxima edición del Corona Capital 26.

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Corona Capital 2026

El Corona Capital se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de América Latina desde su nacimiento en 2010

Año con año, el evento convierte al Autódromo Hermanos Rodríguez en el punto de encuentro para los amantes del rock, indie, electrónica y pop internacional.

La edición 2026 no es la excepción. Para este 2026, el festival se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de México y contará con un lineup encabezado por artistas de talla mundial como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.

La emoción entre los fans creció aún más luego de que varias filtraciones en redes sociales adelantaron parte del cartel, confirmando finalmente la presencia de agrupaciones icónicas y proyectos emergentes que prometen robarse el show durante tres días de música en vivo.

Cartel completo del Corona Capital 2026 por días

Viernes 20 de noviembre

  • Gorillaz

  • Mumford & Sons

  • Daniel Caesar

  • James Blake

  • The Kooks

  • Absolutely

  • Anna Luna

  • Chezile

  • Chvrches

  • CMAT

  • Darianna Everett

  • Durand Jones & The Indications

  • Fcukers

  • Friko

  • Grace Ives

  • Hot Milk

  • JMSN

  • Model/Actriz

  • Olive Jones

  • Rip Magic

  • The Sinseers

  • Sofia Isella

  • Violet Grohl

  • Yung Lean

Sábado 21 de noviembre

  • Twenty One Pilots

  • The Offspring

  • Pierce The Veil

  • Underworld

  • Mother Mother

  • Baby Queen

  • Balu Brigada

  • BØRNS

  • Dope Lemon

  • The Hellp

  • Jordana

  • Maisie Peters

  • Militaire Gun

  • MSPAINT

  • New Constellations

  • Peaches

  • Princess Chelsea

  • Quarters

  • Rikas

  • Sawyer Hill

  • Strawberry Guy

  • We Are Scientists

  • Stella

Domingo 22 de noviembre

  • The Strokes

  • The xx

  • Lola Young

  • Lil Yachty

  • BUNT. (In The Round)

  • Angine de Poitrine

  • Bad Suns

  • The Black Crowes

  • Céline Dessberg

  • Ela Minus

  • Freak Slug

  • Good Kid

  • Johnny Marr

  • Loyle Carner

  • Manic Street Preachers

  • Moyka

  • Ninajirachi

  • Purity Ring

  • Ratboys

  • Rev Run

  • Roar

  • Santigold

  • Tipling Rock

  • Tricky

Boletos y precios del Corona Capital 2026

Los precios oficiales del CC26 todavía no han sido revelados, sin embargo los organizadores ya confirmaron las fechas de preventa y venta general para adquirir los boletos del festival.

La preventa Banamex se realizará el próximo 26 de mayo de 2026 a partir de las 14:00 horas, exclusivamente para tarjetahabientes del banco. Posteriormente, la venta general comenzará el 27 de mayo de 2026 después de las 14:00 horas mediante Ticketmaster.

Como en años anteriores, los boletos estarán divididos por fases, por lo que el costo aumentará conforme avance la disponibilidad. 

También habrá distintas modalidades de acceso, incluyendo abonos para los tres días y entradas individuales por jornada.

Sin embargo, tomando como referencia la edición anterior, los precios podrían mantenerse en rangos similares:

  • Abono General fase 1: alrededor de $5,478 pesos

  • Comfort Pass fase 1: cerca de $8,095 pesos

  • Abono Plus fase 1: aproximadamente $10,712 pesos

  • Club Pass: hasta $27,450 pesos

  • Boletos individuales: desde $2,400 pesos

El Corona Capital 2026 apunta a convertirse en una de las ediciones más ambiciosas del festival gracias a un lineup que mezcla leyendas del rock alternativo, proyectos indie en ascenso y artistas que dominan la escena global actual.

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