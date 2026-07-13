Famosos despiden a Sam Neill con emotivos mensajes

Este lunes 13 de julio amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de Sam Neill, el icónico actor que dio vida al Dr. Alan Grant, paleontólogo de la primera película de Jurassic Park, una saga que se volvió parte de la cultura popular durante más de 1 década.

Por esta razón, decenas de famosos y hasta políticos externaron sus condolencias y emotivos mensajes para despedir al actor, quien es recordado como una persona cálida y amante de la naturaleza.

Sin embargo, su trabajo también movió a todo el mundo a la nostalgia del lejano 1993, cuando se estrenó la película que lo lanzaría al éxito: Jurassic Park.

Adiós al 'Hombre dinosaurio': Famosos despiden a Sam Neill

Rachel Griffith

Una de las primeras en expresar sus condolencias y en lamentar la repentina muerte del actor neozelandés, fue la actriz Rachel Griffiths, quien por medio de una historia de Instagram escribió las palabras "Descansa en paz, Sam. Gracias por las risas, tus personajes, pero sobre todo por la buena compañía. Te vamos a extrañar".



Una de las primeras en expresar sus condolencias y en lamentar la repentina muerte del actor neozelandés, fue la actriz Rachel Griffiths. Foto: Instagram @rachelgriffithsofficial

Jase Gunn

"Un hombre maravilloso. El actor más maravilloso y fuera de la pantalla usabas tu perfil para hacer tanto bien. Gracias amable señor. Hiciste de este mundo un mejor lugar" Descanse En Paz.



Laura Dern

"Sam fue mi amado amigo de toda la vida...Me mostró las profundidades de la lealtad, la protección y el amor. Siempre con el ingenio más seco. Un verdadero y noble caballero que estaba envuelto en mi hombre protagonista soñado. Te amaré por siempre, Dr. Grant." fueron las palabras de su coprotagonista en Jurassic Park

Toni Collette

La actriz que trabajó junto a él en 'A Long Way Down' y la comedia criminal australiana 'Dirty Deeds', escribió:

"Nuestro gran amigo. Ya te echamos muchísimo de menos. Descansa en paz dondequiera que estés".

Philip Noyce

"Sam fue quizá el actor más caballeroso que he conocido jamás. Sensato y sincero en un mundo del espectáculo lleno de egos desmedidos. Su palabra era su contrato", escribió.

¿Quién fue Sam Niall?

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Nigel John Dermot Neill, mejor conocido como Sam Niall, fue un actor neozelandés nacido el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte.

Alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al Dr. Alan Grant en la saga Jurassic Park, además de participar en destacadas producciones como:

El piano

La caza del Octubre Rojo

La caza del Octubre Rojo La serie Peaky Blinders.

Tuvo una trayectoria de más de cinco décadas y fue reconocido por su versatilidad y por ser una de las figuras más destacadas del cine y la televisión de Nueva Zelanda.

Su papel más conocido es el del paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, donde fue protagonista en el primer filme de 1993, Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion, estrenada finalmente en 2022 tras verse interrumpido su rodaje por la pandemia del -COVID19.

Con información de EFE