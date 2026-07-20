¿Cuándo se estrena "Avengers: Doomsday"? Trailer y preventa en México

Avengers: Doomsday volvió a convertirse en tendencia mundial luego de que Marvel Studios reveló el primer y tan esperado adelanto que disparó la emoción entre millones de fanáticos.

El nuevo material promocional dejó pistas sobre la historia, confirmó el regreso de personajes icónicos y abrió la conversación sobre la preventa de boletos, una de las dudas más frecuentes entre quienes esperan el próximo gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En Ovaciones te decimos cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México, cuándo podría iniciar la preventa y qué muestra el primer tráiler.

Imágenes: Marvel



Marvel lanza avances de Avengers: Doomsday

Marvel Studios estrenó este 20 de julio el primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday, ofreciendo el primer vistazo a la película que marcará el regreso de los hermanos Anthony y Joe Russo a la dirección de una cinta de los Vengadores.

El avance presenta un escenario mucho más oscuro para el MCU y confirma que los héroes deberán enfrentar una crisis multiversal sin precedentes.

En las primeras escenas, Thor advierte a los demás superhéroes que una amenaza se aproxima y que solo permaneciendo unidos tendrán posibilidades de sobrevivir.

Uno de los momentos más comentados del tráiler es el regreso de Robert Downey Jr., quien vuelve al Universo Marvel, pero ahora interpretando al temible Doctor Doom (Doctor Muerte), uno de los villanos más importantes de los cómics.

El adelanto también muestra el esperado reencuentro entre Thor y Steve Rogers, además de la presencia de personajes de los X-Men y Los 4 Fantásticos, ampliando el alcance del multiverso.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

Hasta el momento, Marvel Studios mantiene el estreno internacional de Avengers: Doomsday para el 18 de diciembre de 2026, fecha en la que también llegará a las salas de cine en México.

La película estará disponible en formatos tradicionales y premium, incluyendo funciones IMAX, 4DX y salas VIP, dependiendo de la programación de cada cadena cinematográfica.

Además, se rumora que la película tendrá una duración aproximada de 165 minutos (2 horas con 45 minutos), convirtiéndose en una de las producciones más extensas del MCU, solo por debajo de Avengers: Endgame.

Trailer oficial de Avengers: Doomsday

¿Cuándo inicia la preventa para Avengers: Doomsday en México?

Tras el lanzamiento del primer tráiler, Marvel también confirmó el inicio de la preventa de boletos en Estados Unidos, donde las entradas comenzaron a venderse este 20 de julio, mientras que algunas funciones premium ya habían iniciado ventas anticipadas en días previos, de acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter.

En México y el resto de Latinoamérica todavía no existe una fecha oficial de preventa anunciada por Marvel Studios ni por las principales cadenas de cine.

Sin embargo, tomando como referencia estrenos anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel, especialistas y aficionados consideran que la preventa mexicana podría comenzar entre una y tres semanas después del inicio en Estados Unidos.

Por ahora, los seguidores deberán permanecer atentos a los anuncios de las cadenas de cine para conocer cuándo podrán adquirir sus boletos.

¿De qué trata Avengers: Doomsday?

La película gira en torno a una enorme crisis multiversal que amenaza con destruir diferentes realidades.

Frente a este peligro, los héroes más importantes del MCU deberán formar una alianza para enfrentar a Doctor Doom, quien aparece como el nuevo enemigo central de la saga.

El avance también deja entrever la destrucción de mundos completos y el regreso de personajes que parecían haber concluido su historia dentro del universo cinematográfico, aumentando las expectativas sobre el papel que desempeñarán en esta nueva etapa de Marvel.

Imágenes: Marvel



¿Qué superhéroes saldrán en Avengers: Doomsday?

El primer tráiler confirmó la presencia de varios de los personajes más esperados por los seguidores de Marvel, incluyendo héroes clásicos y nuevas incorporaciones al MCU.

Entre los personajes que aparecen en el primer avance, destacan:

Thor

Steve Rogers

Sam Wilson / Capitán América

Doctor Doom ( Robert Downey Jr. )

Loki

Mister Fantastic

Invisible Woman

The Thing

Ant-Man

Shang-Chi

Yelena Belova

Shuri / Black Panther

Namor

Profesor Charles Xavier

Magneto

Cyclops

M'Baku

Integrantes de Thunderbolts

Los 4 Fantásticos

X-Men

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