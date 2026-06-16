Avril Margot lleva la espiritualidad al pop con su EP debut

La música se convirtió en el siguiente paso para Avril Margot. Después de construir una comunidad digital durante cinco años alrededor de la moda, la espiritualidad y el contenido en redes sociales, la creadora mexicana presentó su EP debut, El diablo viste a la moda, junto con el videoclip de Tan fácil de temer.

Esa apuesta marca un cambio de escala en su carrera. Ya no se trata únicamente de videos y publicaciones para millones de usuarios potenciales. Ahora busca abrirse espacio dentro del pop independiente mexicano con una propuesta que combina experiencias personales, simbolismo espiritual y sonidos que van de la electrónica al pop rock.

Avril Margot explicó que la música siempre estuvo presente en su vida. Estudió canto desde niña, toca instrumentos y creció en un entorno familiar marcado por el rock. Sin embargo, el miedo a la exposición pública retrasó su debut formal hasta los 19 años.

Un EP construido desde la transformación personal

Las cinco canciones de El diablo viste a la moda funcionan como capítulos de una misma historia. Avril describe el proyecto como un recorrido por distintos procesos emocionales y espirituales que marcaron su crecimiento personal.

Entre ellas destaca Tan fácil de temer, una pieza de pop rock nacida después de una ruptura sentimental. La cantante buscó convertir emociones difíciles en una canción energética, inspirada en parte por la etapa rockera de Belinda y por la idea de transformar experiencias dolorosas en impulso creativo.

La espiritualidad atraviesa todo el proyecto. Avril asegura que muchas de sus composiciones surgieron durante estados de relajación y meditación, mientras que otras nacieron de sueños o de experiencias que vincula con la percepción de energías y símbolos.

De influencer a artista independiente

El desafío no ha sido menor. La joven combina la universidad, la creación de contenido, consultas relacionadas con su actividad espiritual y el desarrollo de su carrera musical. Aun así, considera que la independencia le permite construir una identidad propia sin renunciar a sus convicciones.

Su siguiente objetivo ya tiene nombre: Melusine, una canción inspirada en una leyenda francesa que retomará temas como la traición, la identidad y la búsqueda de pertenencia. La artista adelantó que continuará lanzando música y espera iniciar presentaciones en distintas ciudades del país.

Para Avril Margot, la apuesta es clara: convertir la música en un espacio donde convivan la introspección, la moda, el rock y las conversaciones que durante años desarrolló frente a una cámara. Ahora busca que esas historias también encuentren eco en los escenarios.