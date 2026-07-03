Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: invitados, locaciones y lo que debes saber del evento

¡Llegó el día! Esta viernes 3 de julio, Taylor Swift y Travis Kelce celebran este viernes una de las bodas más esperadas del año, un evento que ha mantenido en secreto gran parte de sus detalles y que reunirá a cientos de invitados del mundo de la música, el deporte y Hollywood.

Según el itinerario difundido por diversos medios estadounidenses, la ceremonia estaría programada para iniciar alrededor de las 5:30 de la tarde y se realizó en el estadio Madison Square Garden de Nueva York, después de un coctel previo para los invitados.

Posteriormente se celebrará la recepción, que se extendería hasta la madrugada y contaría con presentaciones musicales, múltiples cambios de vestuario de la novia y la asistencia de más de mil invitados.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebró en el estadio Madison Square Garden de Nueva York.

Foto: Redes sociales

¿Quién hizo el vestido de novia de Taylor Swift?

Christian Dior Alta Costura confirmó que fue la firma encargada de diseñar los atuendos nupciales que Taylor y Travis lucieron durante su boda.

Las piezas fueron confeccionadas en los emblemáticos talleres de Dior, ubicados en el número 30 de la Avenida Montaigne, en París, y estuvieron a cargo de Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones femenina, masculina y de Alta Costura de la casa de moda, quien trabajó de cerca con la pareja para crear los diseños.

Tanto Jonathan Anderson como la firma Dior aprovecharon el anuncio para felicitar a los recién casados por el inicio de esta nueva etapa.

Dior confirmo que confeccionó el vestido.

Foto: Especial

¿Quiénes fueron invitados a la bota de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, entre las famosas que integrarían el cortejo nupcial destacan:

S elena Gomez

Cara Delevingne

Gigi Hadid

Sabrina Carpenter

Hasta el momento la única celebridad que pudo haber dado pistas de estar en la boda de su mejor amiga, es Selena Gómez, pero aún se espera que salgan más detalles de la unión más esperada del año.