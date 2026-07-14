¿Cómo conseguir boletos gratis para el fan event de Spider-Man: Un Nuevo Día?

La emoción por el regreso de Spider-Man a la pantalla grande ya comenzó a sentirse entre los fanáticos de Marvel.

Como parte de la gira internacional de promoción de Spider-Man: Un Nuevo Día, la Ciudad de México será sede de un evento especial que reunirá a miles de seguidores del superhéroe en una experiencia única.

Lo mejor es que la entrada será gratuita, aunque no cualquiera podrá asistir, ya que será necesario obtener un boleto mediante dinámicas oficiales.

En Ovaciones te decimos cómo participar y todos los detalles del esperado fan event para conocer al cast de Spider-Man: Brand New Day.





¡Tom Holland viene a la CDMX!

La gira mundial de Spider-Man: Un Nuevo Día hará una parada en México y traerá consigo a parte del elenco de la película para convivir con los seguidores de la franquicia.

Sony Pictures confirmó que la capital del país recibirá un Fan Event como parte de la promoción oficial del filme, en el que los asistentes podrán disfrutar de una alfombra roja, activaciones especiales y diversas sorpresas.

Entre los invitados confirmados destaca Tom Holland, protagonista de la nueva etapa de Peter Parker, quien volverá a visitar México para encontrarse con sus fans.

Además, la distribuidora adelantó que también habrá presencia de "talento de la película" por lo que la expectativa se mantiene sobre qué otros integrantes del reparto podrían aparecer durante la celebración.

Cuándo y dónde será el fan event de Spider-Man: Un Nuevo Día

El Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día se realizará el próximo 20 de julio en Aztlán Parque Urbano, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Las puertas abrirán desde las 17:00 horas, mientras que la alfombra roja comenzará alrededor de las 20:30 horas, momento en el que los asistentes podrán recibir al elenco e invitados especiales.

Aunque el acceso será completamente gratuito, el evento será de cupo limitado, por lo que únicamente podrán ingresar quienes cuenten con un boleto oficial obtenido mediante las dinámicas autorizadas.

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para facilitar el ingreso y presentar una identificación oficial que coincida con el registro del boleto, ya que los accesos serán personales e intransferibles.

Asimismo, estará prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, envases de vidrio y cualquier artículo que represente un riesgo para los asistentes.

Al tratarse de una actividad al aire libre, también se aconseja acudir con ropa cómoda y considerar la posibilidad de lluvia.

? ¡El Fan Event de #SpiderManUnNuevoDía ya tiene fecha! Prepárate para una noche inolvidable junto al talento de la película.



¡Y no olvides asistir con tu mejor disfraz de Spider-Man para vivir la experiencia al máximo!



Consulta todos los detalles en la imagen y mantente... pic.twitter.com/Wu0nKJSZfA — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) July 13, 2026

¿Cómo conseguir boletos gratis para fan event de Spider-Man: Un Nuevo Día?

Los boletos para el Fan Event no estarán a la venta. Sony Pictures informó que los accesos únicamente podrán obtenerse a través de las dinámicas oficiales que comenzarán a publicarse desde el 14 de julio en las redes sociales de los organizadores y aliados.

Entre las cuentas donde se liberarán boletos gratuitos se encuentran Sony Pictures México, Cinemex, Cinépolis y LOS40, además de otros socios oficiales que anunciarán sus propias mecánicas.

Algunas promociones consistirán en responder trivias sobre Spider-Man en el menor tiempo posible, mientras que otras incluirán concursos y dinámicas especiales.

Debido a la alta demanda y al aforo limitado, la recomendación es activar las notificaciones de estas cuentas y seguir cuidadosamente las instrucciones de cada convocatoria.

Cada boleto contará con un código de barras único e irrepetible, será personal e intransferible, por lo que únicamente podrá utilizarlo la persona registrada.

Además, Sony Pictures insistió en que todas las convocatorias para obtener accesos gratuitos serán difundidas exclusivamente a través de sus plataformas oficiales y las de sus aliados.

Por lo que te recomendamos evitar páginas o perfiles no verificados que prometen vender boletos o entregar accesos, ya que el evento no contempla venta al público.

Trailer Spider-Man: Brand New Day

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día en México?

Después del esperado fan event, Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines de México el próximo 29 de julio de 2026.

La película mostrará una nueva etapa en la vida de Peter Parker tras los acontecimientos de Spider-Man: Sin Camino a Casa, cuando el mundo olvidó por completo su identidad.

Ahora, el joven héroe deberá enfrentar nuevos desafíos y amenazas mientras intenta reconstruir su vida y asumir por completo su papel como Spider-Man.