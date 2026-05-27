Junior H abre nueva fecha en CDMX ¿Cuándo y qué costo tienen los boletos?

¡Buenas noticias para los fans del regional mexicano! Luego de que Junior H hizo sold out en su primera fecha, el cantante de 25 años anunció una nueva fecha para la Ciudad de México.

La alta demanda, filas virtuales y la velocidad con la que comenzaron a agotarse varias zonas dejaron claro que el fenómeno de Junior H atraviesa uno de sus mejores momentos.

En Ovaciones te decimos las fechas que el cantautor de regional mexicano tendrá en CDMX, así como los costos de los boletos y todos los detalles de su presentación.

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Junior H en CDMX

El cantante sonorense Junior H confirmó que la Ciudad de México será el punto de arranque de su nueva gira "Tour Estadios México 2027", una serie de conciertos con los que recorrerá distintas ciudades del país durante el próximo año.

El primer show está programado para el 30 de enero de 2027 en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que se ha convertido en uno de los escenarios más importantes para conciertos masivos en la capital mexicana.

La respuesta del público fue inmediata y varias localidades comenzaron a agotarse pocas horas después del inicio de la venta general.

El concierto está programado para iniciar a las 21:00 horas, mientras que las puertas del inmueble abrirán desde las 19:00 horas para permitir el acceso de los asistentes.

Nueva fecha de Junior H en Estadio Ciudad de los Deportes

Tras el éxito en ventas y la enorme demanda registrada por sus seguidores, se abrió una nueva fecha para Junior H en la CDMX, consolidando así uno de los arranques de gira más esperados dentro del regional mexicano.

La nueva presentación también formará parte del "Tour Estadios México 2027", con el que el intérprete planea recorrer ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Morelia, Tijuana y Mexicali.

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Boletos y precios de Junior H en CDMX

Los boletos para Junior H ya se encuentran disponibles y podrán adquirirse únicamente a través de Fun Ticket, plataforma oficial autorizada para la venta.

También habrá disponibilidad en las taquillas físicas ubicadas dentro del centro comercial Forum Buenavista.

Estos son los precios oficiales para el concierto de Junior H en el Estadio Ciudad de los Deportes:

Palcos (Boxes): $6,200.00

Platea Lateral A P1: $3,720.00

Platea Lateral B P1: $3,040.00

Sad Boyz Zone: $2,480.00

Platea Lateral A P2: $2,360.00

Freedom: $2,050.00

Platea Lateral B P2: $1,740.00

Preferente Lateral P1: $1,670.00

General: $1,490.00

Platea Cabecera A: $1,430.00

Platea Cabecera B: $1,240.00

Preferente Cabecera General: $870.00

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¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de los Deportes?

El Estadio Ciudad de los Deportes se ubica en Indiana 255, colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La forma más rápida de llegar es mediante el Metrobús, en la estación "Ciudad de los Deportes" de la Línea 1, que corre de dirección Indios Verdes a La Joya.

Para quienes planean acudir en automóvil, la zona cuenta con estacionamientos privados; sin embargo, el flujo vehicular suele aumentar considerablemente durante eventos masivos.

Las puertas del estadio abrirán desde las 19:00 horas, mientras que el concierto de Junior H está previsto para comenzar a las 21:00 horas del 30 de enero de 2027.

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