¿Checo Pérez saldrá en 'Emily en París' ? Esta es la historia detrás de fotos filtradas

Este domingo todos están hablando de Fórmula 1. Y es que aunque Checo Pérez estuvo lejos de conquistar el podio y apenas si se colocó en el Top 10, lo que dio de qué hablar entre las fanáticas de la F1 y Emily en París, fueron algunas fotos que salieron a la luz.

En dichas imágenes se puede ver al piloto mexicano al lado de la protagonista de la serie Lily Collins (Emily). Y es que en el marco del Gran Premio de Mónaco, captaron al originario de Guajadalajara grabando algunas escenas para algún episodio de la temporada 6 de Emily en París, una de las series más populares de Netflix.

Las fotografías del rodaje, rápidamente se viralizaron el sábado 6 de junio y fueron difundidas por diversos medios de comunicación. En ellas, se muestran a la actriz compartiendo escena con el piloto mexicano. Se desconoce si interpretará una versión de sí mismo o algún personaje de ficción en la serie.

Lily Collins was spotted with Sergio Perez and the Cadillac team in Monaco.



Collins is reportedly filming scenes for the Netflix show "Emily in Paris." pic.twitter.com/iyI5YJbv4O — Motorsport (@Motorsport) June 4, 2026

¡Cachan a Checo Pérez grabando escenas de Emily in Paris!

La producción de la serie norteamericana trasladó parte de su rodaje al Principado de Mónaco, aprovechando el glamour del calendario deportivo internacional. Las cámaras fueron vistas dentro del paddock mientras Lily Collins, caracterizada como Emily Cooper interactuaba con Checo en las instalaciones relacionadas con la Fórmula 1.

Temporada final

Emily en París es una de las series más famosas de Netflix y ahora ya se encuentra grabando su temporada número 6, mientras Checo Pérez lucha por destacar con Cadillac, su nueva escudería.

Según expuso la plataforma más famosa de streaming, esta sería su temporada final, pero el piloto mexicano estaría acompañando a Collins a una de sus aventuras en busca de su crecimiento profesional para una agencia de marketing ubicada en Francia, donde ha pasado los últimos años construyendo una nueva vida lejos de Chicago, su tierra natal.