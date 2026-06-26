La Minerva se llena con 270 mil asistentes para el histórico concierto de Alejandro Fernández

La Glorieta de La Minerva volvió a convertirse en el punto de encuentro de miles de personas.

La noche del jueves, el cantante Alejandro Fernández encabezó un concierto gratuito que reunió a 270 mil asistentes, de acuerdo con cifras dadas a conocer por autoridades de Guadalajara, en uno de los eventos con mayor convocatoria de las celebraciones del Mundial 2026.

Desde horas antes del inicio del espectáculo, familias enteras, turistas nacionales y extranjeros, comenzaron a ocupar los alrededores del monumento para asegurar un lugar.

Conforme avanzó la tarde, las principales avenidas cercanas se llenaron de personas que esperaban el inicio de la llamada ahora llamada "Serenata Más Grande del Mundo", un concierto organizado como parte de la agenda cultural del torneo.

Sobre el escenario, Alejandro Fernández ofreció un recorrido por algunos de los temas más representativos de su carrera, acompañado por invitados que reforzaron el sello regional de la velada.

Julión Álvarez y Alfredo Olivas se sumaron al espectáculo, mientras que Camila Fernández y Alex Fernández compartieron escenario con su padre.

El repertorio combinó mariachi y música regional mexicana, géneros ligados a la identidad de Jalisco, lo que convirtió el concierto en una celebración que fue más allá del entretenimiento.

La presentación también consolidó a La Minerva como el principal punto de reunión durante el Mundial 2026 en la ciudad. En las últimas semanas, el monumento ha sido escenario de festejos deportivos, reuniones de aficionados y conciertos masivos que forman parte de las actividades paralelas a la justa mundialista.

Operativo de limpieza comenzó al terminar el concierto

Una vez concluido el evento, el trabajo continuó fuera del escenario.

Durante la madrugada, cuadrillas del Gobierno de Guadalajara iniciaron un operativo de limpieza en La Minerva y las vialidades aledañas para retirar los cientos de residuos generados por la concentración masiva de asistentes.

Personal de distintas áreas realizó labores de barrido manual, recolección de basura y saneamiento de banquetas, camellones y espacios públicos, con el objetivo de restablecer las condiciones de la zona antes del inicio de las actividades del viernes.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a trabajadores de limpieza recorriendo el perímetro del monumento apenas unas horas después de que concluyera el concierto, reflejando la magnitud del operativo necesario tras una asistencia estimada en 270 mil personas.