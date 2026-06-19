Conciertos y fiebre mundialista en CDMX: esta es la agenda del fin de semana

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana cargado de música, luces y miles de fanáticos listos para cantar a todo pulmón con sus artistas y bandas favoritas.

En plena fiebre por el Mundial 2026, la capital del país no solo vibrará con los partidos de futbol, sino también con una intensa agenda de espectáculos, festivales y conciertos en vivo que prometen poner el mejor ambiente durante este fin de semana.

En Ovaciones te traemos la agenda completa de los conciertos para este fin de semana, del viernes 19 al domingo 21 de junio de 2026, en la CDMX. ¡Pon atención porque algunos eventos son completamente gratis!





¿Qué conciertos habrá este fin de semana en CDMX?

Géneros como pop, rock, regional mexicano, electrónica y música urbana harán vibrar distintos escenarios de la ciudad durante estos tres días.

Recintos icónicos como el Auditorio Nacional, el Estadio GNP Seguros y la Arena CDMX recibirán a artistas nacionales e internacionales, mientras que diversas plazas y espacios públicos ofrecerán conciertos gratuitos para quienes buscan disfrutar del ambiente mundialista sin gastar de más.

Todo apunta a que será un fin de semana ideal para combinar la emoción del Mundial 2026 con la experiencia de la música en vivo.

Conciertos de hoy, viernes 19 de junio

Jesse & Joy - Auditorio Nacional

- HUGEL - Campo Marte

- Daniela Spalla y Esteman - La Maraka

y - HVOB - Frontón Bucareli

- Jorge Celedon - Arena CDMX

- Arena Hot Since 82 - Foro Pedregal

- Mint Field - Foro Indie Rocks

- Griss Romero - Doppler

- Nicho Hinojosa - Foro Stelaris

- Aranza - Lunario del Auditorio Nacional

Qué concierto hay el sábado 20 de junio en CDMX

Gloria Trevi - Auditorio Nacional

- Parcels - Campo Marte

- ZAYN - Estadio GNP Seguros

- Rush - Palacio de los Deportes

- Out Of Control Army - House of Vans

- La Castañeda - La Maraka

- Carlos Macias - Foro Red Access

Conciertos del domingo 21 de junio

Millonario - Lunario del Auditorio Nacional

Conciertos gratis este fin de semana en CDMX

Si buscas disfrutar de música en vivo sin gastar un solo peso, este fin de semana también habrá opciones gratuitas en la Ciudad de México.

Como parte de los Festivales Futboleros organizados para celebrar el Mundial 2026, distintas alcaldías recibirán presentaciones musicales para que los asistentes puedan combinar la pasión por el futbol con conciertos de diversos géneros, desde cumbia y rock hasta música tropical y regional mexicana.

Los de Abajo en Deportivo Xochimilco

La emblemática banda mexicana de ska y rock será la encargada de poner el ambiente este viernes 19 de junio con un concierto gratuito dentro de los Festivales Futboleros. Además de disfrutar de sus éxitos, los asistentes podrán vivir el ambiente mundialista en una de las sedes oficiales del evento.

Fecha: Viernes 19 de junio

Horario: 11:00 horas

Lugar: Deportivo Xochimilco (Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco)

Entrada: Gratis

Los Askis pondrán a bailar al Parque La Bombilla

Los amantes de la cumbia andina podrán bailar con Los Askis, agrupación que celebra más de tres décadas de trayectoria y que ofrecerá un concierto gratuito en el Parque La Bombilla, una de las sedes de los Festivales Futboleros.

Fecha: Viernes 19 de junio

Horario: 11:00 horas

Lugar: Parque La Bombilla (alcaldía Álvaro Obregón)

Entrada: Gratis

Jorge Carmona en Deportivo Vivanco

El cantante Jorge Carmona ofrecerá un espectáculo gratuito para quienes visiten el Festival Futbolero en Tlalpan. Será una buena opción para disfrutar música popular mientras se vive el ambiente del Mundial 2026.

Fecha: Viernes 19 de junio

Horario: 11:00 horas

Lugar: Deportivo Vivanco (alcaldía Tlalpan)

Entrada: Gratis

Los Choclok en Parque Tezozómoc

La agrupación Los Choclok también forma parte de la cartelera gratuita del viernes con un concierto pensado para animar a los asistentes que se reúnan a disfrutar de las actividades mundialistas en Azcapotzalco.

Fecha: Viernes 19 de junio

Horario: 11:00 horas

Lugar: Parque Tezozómoc (alcaldía Azcapotzalco)

Entrada: Gratis

Disco Bahía en Unidad Independencia

La Unidad Independencia recibirá a Disco Bahía, agrupación que pondrá a bailar al público con un repertorio lleno de ritmo durante las actividades gratuitas del Festival Futbolero.

Fecha: Viernes 19 de junio

Horario: 11:00 horas

Lugar: Unidad Independencia (alcaldía Magdalena Contreras)

Entrada: Gratis

La Sonora Santanera de Carlos Colorado en Utopía Meyehualco

El sábado por la noche, la fiesta continuará con La Sonora Santanera de Carlos Colorado, una de las agrupaciones más representativas de la música tropical en México. El concierto forma parte de las actividades especiales del Mundial 2026 y promete poner a bailar a cientos de asistentes.

Fecha: Sábado 20 de junio

Horario: 20:00 horas

Lugar: Utopía Meyehualco (alcaldía Iztapalapa)

Entrada: Gratis

La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita en Deportivo Vivanco

El ritmo tropical seguirá el sábado con la presentación gratuita de La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, ideal para quienes buscan cerrar el día bailando clásicos de la cumbia.

Fecha: Sábado 20 de junio

Horario: 16:30 horas

Lugar: Deportivo Vivanco (alcaldía Tlalpan)

Entrada: Gratis

Jorge Carmona, la voz del barrio, en Parque Tezozómoc

La jornada del sábado concluirá con la presentación de Jorge Carmona, la voz del barrio, quien llevará su espectáculo al Parque Tezozómoc dentro de las actividades culturales y musicales organizadas por los Festivales Futboleros.

Fecha: Sábado 20 de junio

Horario: 20:30 horas

Lugar: Parque Tezozómoc (alcaldía Azcapotzalco)

Entrada: Gratis

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