La Ciudad de México vivirá un fin de semana lleno de conciertos con artistas nacionales e internacionales, además de espectáculos gratuitos organizados por el Mundial 2026 en distintos puntos de la capital
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Los conciertos imperdibles y gratuitos que encenderán la CDMX este fin de semana
Por: Sonia Barrón
La Ciudad de México se prepara para un fin de semana cargado de ritmo, luces y miles de fanáticos listos para cantar a todo pulmón con sus artistas y bandas favoritas.
Distintos recintos de la capital ya están listos para recibir a figuras nacionales e internacionales que convertirán la agenda musical en una auténtica fiesta para los amantes de los conciertos.
En Ovaciones te traemos la agenda completa de los conciertos para este fin de semana, del viernes 12 al domingo 14 de junio de 2026, en la CDMX ¡Pon atención porque algunos eventos son gratis!
Géneros desde el pop, rock, metal, mariachi y música electrónica harán vibrar a la capital del país durante estos días.
Todo apunta a que será un fin de semana ideal para salir, disfrutar del ambiente mundialista y vivir la experiencia de la música en vivo.
¿Qué conciertos habrá este fin de semana en CDMX?
Recintos icónicos como el Auditorio Nacional y el Teatro Metropólitan serán escenario de espectáculos llenos de energía, producción y emoción, donde miles de asistentes harán retumbar con cada canción.
Mientras artistas internacionales vuelven a tierras mexicanas para reencontrarse con su público, talentos nacionales también afinan detalles para ofrecer shows memorables que prometen conquistar a sus seguidores.
Conciertos de hoy, viernes 12 de junio
- Iseo & Dodosound - Teatro Metropólitan
- Frankie & The Witch Fingers - Foro Indie Rocks
- Paul Oakenfold - Foro Niebla
- Dombrance - Frontón Bucareli
- El Fausto + Virrey - FÜCK OFF ROOM
- Anja Schneider - Fünk
- Fher Vizzuett + Poltergeist - Gitana Condesa
Qué concierto hay el sábado 13 de junio
- Chaos In The CBD - Foro Niebla
- Lira'n Roll - Centro Cívico de Ecatepec
- The Kerrekes + Dstance y Exael Salcedo Garcés - Foro Indie Rocks
- GRTSCH - Foro La Paz
- Thell Barrio - FÜCK OFF ROOM
- Axel Catalán - Multiforo Alexander
- Los Ángeles Negros - Teatro Metropólitan
Conciertos del domingo de junio 2026
- Little Jesus + No Somos Marineros - Lunario del Auditorio Nacional
- Lara Campos - Auditorio Nacional
Concierto gratis en CDMX por el Mundial 2026
Como parte de la celebración por la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México realizará los llamados Festivales Futboleros, una serie de eventos gratuitos que combinarán la transmisión de partidos en pantallas gigantes con presentaciones musicales para toda la familia.
Del 11 al 27 de junio, distintas alcaldías recibirán artistas de géneros como cumbia, ska, rock, mariachi y música tropical, convirtiendo cada sede en un punto de encuentro para aficionados al futbol y amantes de la música.
Deportivo Xochimilco
La Sonora Santanera de Carlos Colorado – 12 de junio | 15:30 horas
La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita – 13 de junio | 11:00 horas
Los de Abajo – 19 de junio | 11:00 horas
Los Askis – 24 de junio | 11:30 horas
La Coreañera – 26 de junio | 16:30 horas
Deportivo Vivanco
Los Askis – 13 de junio | 11:00 horas
Jorge Carmona – 19 de junio | 11:00 horas
La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita – 20 de junio | 16:30 horas
Renne – 26 de junio | 11:00 horas
Parque La Bombilla
Sofía Stainer – 13 de junio | 11:00 horas
Los Askis – 19 de junio | 11:00 horas
Parque Tezozómoc
Sofía Stainer – 12 de junio | 11:30 horas
Erich – 13 de junio | 11:00 horas
Los Choclok – 19 de junio | 11:00 horas
Jorge Carmona, la voz del barrio – 20 de junio | 20:30 horas
La Coreañera – 24 de junio | 11:30 horas
Jenny and the Mexicats – 26 de junio | 16:30 horas
La Sonora Santanera de Carlos Colorado – 27 de junio | 13:00 horas
Unidad Independencia
Jorge Carmona – 12 de junio | 17:00 horas
Los Choclok – 13 de junio | 11:00 horas
Disco Bahía – 19 de junio | 11:00 horas
Jenny and the Mexicats – 24 de junio | 11:30 horas
Malva Vela – 24 de junio | 11:30 horas
Mariachi Femenil Innovación Mexicana – 27 de junio | 12:00 horas
Utopía Meyehualco
Los Choclok – 12 de junio | 17:00 horas
Jorge Carmona – 13 de junio | 11:00 horas
La Sonora Santanera de Carlos Colorado – 20 de junio | 20:00 horas
La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita – 24 de junio | 11:30 horas
Mariachi Femenil Innovación Mexicana – 26 de junio | 15:30 horas
Jenny and the Mexicats – 27 de junio | 13:30 horas
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