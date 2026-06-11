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Los conciertos imperdibles y gratuitos que encenderán la CDMX este fin de semana

La Ciudad de México vivirá un fin de semana lleno de conciertos con artistas nacionales e internacionales, además de espectáculos gratuitos organizados por el Mundial 2026 en distintos puntos de la capital

Los conciertos imperdibles y gratuitos que encenderán la CDMX este fin de semana

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Sonia Barrón

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana cargado de ritmo, luces y miles de fanáticos listos para cantar a todo pulmón con sus artistas y bandas favoritas. 

Distintos recintos de la capital ya están listos para recibir a figuras nacionales e internacionales que convertirán la agenda musical en una auténtica fiesta para los amantes de los conciertos.

En Ovaciones te traemos la agenda completa de los conciertos para este fin de semana, del viernes 12 al domingo 14 de junio de 2026, en la CDMX ¡Pon atención porque algunos eventos son gratis!

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Géneros desde el pop, rock, metal, mariachi y música electrónica harán vibrar a la capital del país durante estos días. 

Todo apunta a que será un fin de semana ideal para salir, disfrutar del ambiente mundialista y vivir la experiencia de la música en vivo.

¿Qué conciertos habrá este fin de semana en CDMX?

Recintos icónicos como el Auditorio Nacional y el Teatro Metropólitan serán escenario de espectáculos llenos de energía, producción y emoción, donde miles de asistentes harán retumbar con cada canción.

Mientras artistas internacionales vuelven a tierras mexicanas para reencontrarse con su público, talentos nacionales también afinan detalles para ofrecer shows memorables que prometen conquistar a sus seguidores.

Conciertos de hoy, viernes 12 de junio

  • Iseo & Dodosound - Teatro Metropólitan
  • Frankie & The Witch Fingers - Foro Indie Rocks
  • Paul Oakenfold - Foro Niebla
  • Dombrance - Frontón Bucareli
  • El Fausto + Virrey - FÜCK OFF ROOM
  • Anja Schneider - Fünk
  • Fher Vizzuett + Poltergeist - Gitana Condesa

Qué concierto hay el sábado 13 de junio

  • Chaos In The CBD - Foro Niebla
  • Lira'n Roll - Centro Cívico de Ecatepec
  • The Kerrekes + Dstance y Exael Salcedo Garcés - Foro Indie Rocks
  • GRTSCH - Foro La Paz
  • Thell Barrio - FÜCK OFF ROOM
  • Axel Catalán - Multiforo Alexander
  • Los Ángeles Negros - Teatro Metropólitan

Conciertos del domingo de junio 2026

  • Little Jesus + No Somos Marineros - Lunario del Auditorio Nacional
  • Lara Campos - Auditorio Nacional

Concierto gratis en CDMX por el Mundial 2026

Como parte de la celebración por la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México realizará los llamados Festivales Futboleros, una serie de eventos gratuitos que combinarán la transmisión de partidos en pantallas gigantes con presentaciones musicales para toda la familia.

Del 11 al 27 de junio, distintas alcaldías recibirán artistas de géneros como cumbia, ska, rock, mariachi y música tropical, convirtiendo cada sede en un punto de encuentro para aficionados al futbol y amantes de la música.

Deportivo Xochimilco

  • La Sonora Santanera de Carlos Colorado – 12 de junio | 15:30 horas

  • La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita – 13 de junio | 11:00 horas

  • Los de Abajo – 19 de junio | 11:00 horas

  • Los Askis – 24 de junio | 11:30 horas

  • La Coreañera – 26 de junio | 16:30 horas

Deportivo Vivanco

  • Los Askis – 13 de junio | 11:00 horas

  • Jorge Carmona – 19 de junio | 11:00 horas

  • La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita – 20 de junio | 16:30 horas

  • Renne – 26 de junio | 11:00 horas

Parque La Bombilla

  • Sofía Stainer – 13 de junio | 11:00 horas

  • Los Askis – 19 de junio | 11:00 horas

Parque Tezozómoc

  • Sofía Stainer – 12 de junio | 11:30 horas

  • Erich – 13 de junio | 11:00 horas

  • Los Choclok – 19 de junio | 11:00 horas

  • Jorge Carmona, la voz del barrio – 20 de junio | 20:30 horas

  • La Coreañera – 24 de junio | 11:30 horas

  • Jenny and the Mexicats – 26 de junio | 16:30 horas

  • La Sonora Santanera de Carlos Colorado – 27 de junio | 13:00 horas

Unidad Independencia

  • Jorge Carmona – 12 de junio | 17:00 horas

  • Los Choclok – 13 de junio | 11:00 horas

  • Disco Bahía – 19 de junio | 11:00 horas

  • Jenny and the Mexicats – 24 de junio | 11:30 horas

  • Malva Vela – 24 de junio | 11:30 horas

  • Mariachi Femenil Innovación Mexicana – 27 de junio | 12:00 horas

Utopía Meyehualco

  • Los Choclok – 12 de junio | 17:00 horas

  • Jorge Carmona – 13 de junio | 11:00 horas

  • La Sonora Santanera de Carlos Colorado – 20 de junio | 20:00 horas

  • La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita – 24 de junio | 11:30 horas

  • Mariachi Femenil Innovación Mexicana – 26 de junio | 15:30 horas

  • Jenny and the Mexicats – 27 de junio | 13:30 horas

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