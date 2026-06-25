¿No tienes plan? Estos son los conciertos gratis y los mejores shows que habrá este fin de semana en CDMX

La Ciudad de México se prepara para vivir un fin de semana lleno de música y con miles de fanáticos listos para cantar a todo pulmón con sus artistas y bandas favoritas.

Los principales recintos de la capital abrirán sus puertas para recibir a figuras nacionales e internacionales, que convertirán la agenda musical en una auténtica fiesta para quienes disfrutan de los conciertos en vivo.

Desde pop, rock y ska, hasta reggaetón, música electrónica y otros géneros, la oferta musical promete satisfacer todos los gustos.

En Ovaciones te presentamos la agenda completa de los conciertos para este fin de semana, del viernes 26 al domingo 28 de junio de 2026, en la CDMX. ¡Pon atención porque también habrá eventos gratuitos!





¿Qué conciertos habrá este fin de semana en CDMX?

Recintos emblemáticos como el Lunario del Auditorio Nacional, el Estadio GNP Seguros, el Pepsi Center WTC y otros escenarios serán sede de espectáculos que reunirán a miles de asistentes durante este fin de semana.

Mientras artistas internacionales regresan a México para reencontrarse con su público, también habrá presentaciones de talentos nacionales que prometen ofrecer noches memorables para sus seguidores.

Concierto de hoy, viernes 26 de junio

Kungs - Frontón Bucareli

Mathame - Campo Marte

Death By Stereo - Fuck Off Room

Jaime Varela, El Divo un eterno amor - Lunario del Auditorio Nacional

Shenel Johns - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Siempre No + Karla Sández + Mourn - House of Vans

Qué conciertos hay el sábado 27 de junio

Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros

SIAMÉS - La Maraka

Cachirula y Loojan - Foro Polanco

Jorge Muñiz - Lunario del Auditorio Nacional

Delta - Rockotitlán

Qué conciertos hay el domingo 28 de junio

SBTRKT - Fronton Bucareli

Asian Kung-Fu - Pepsi Center WTC

Conciertos gratis este fin de semana en CDMX

Si buscas planes sin gastar de más, la Ciudad de México también tendrá una cartelera de conciertos gratuitos durante este fin de semana.

Desde homenajes a grandes leyendas de la música mexicana hasta presentaciones de jazz, ska, reggae y una orquesta con decenas de músicos en escena, estas son algunas de las opciones para disfrutar del viernes 26 al domingo 28 de junio.

Big Band Jazz Kidz en Coyoacán (Viernes 26 de junio)

Los amantes del jazz podrán disfrutar de una presentación de la Big Band Jazz Kidz, un espectáculo pensado para toda la familia que reunirá a jóvenes músicos en un concierto con clásicos del género y arreglos llenos de energía.

Dónde: Pórtico del Palacio de Cortés, Coyoacán.

Horario: 16:00 horas.

Costo: Entrada libre.

Tributo a Juan Gabriel y José José (Sábado 27 de junio)

El Museo Yancuic será sede de un homenaje dedicado a dos de los máximos exponentes de la música mexicana.

Los asistentes podrán recordar los grandes éxitos de Juan Gabriel y José José a través de un espectáculo interpretado por la voz de la banda Morfeo.

Dónde: Museo Yancuic , acceso por Ermita Iztapalapa , colonia Los Ángeles, Iztapalapa .

Horario: 12:00 y 14:00 horas .

Costo: Entrada libre.

Concierto de ska y reggae en Tlalpan (Sábado 27 de junio)

Como parte de las celebraciones de Tlalpan Mundialista, la explanada de la alcaldía recibirá a músicos de agrupaciones emblemáticas del ska y el reggae nacional.

Dónde: Explanada de la Alcaldía Tlalpan , Plaza de la Constitución No. 1, Tlalpan .

Horario: 18:00 horas .

Costo: Entrada libre.

Concierto de la Orquesta Típica de la Ciudad de México (Domingo 28 de junio)

La FARO Aragón albergará una presentación especial de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, integrada por decenas de instrumentistas y cantantes que ofrecerán un repertorio para celebrar la temporada con música en vivo.

Dónde: FARO Aragón , Av. 515 5-A 4, San Juan de Aragón I Sección, Gustavo A. Madero .

Horario: 12:00 horas .

Costo: Entrada libre.

Amandititita en el Bosque de Chapultepec (Domingo 28 de junio)

La cantante Amandititita ofrecerá un concierto gratuito en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, donde interpretará algunos de sus temas más populares en un ambiente familiar y al aire libre.

Dónde: Isleta del Bosque de Chapultepec , Primera Sección.

Horario: 12:00 horas .

Costo: Entrada libre.

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