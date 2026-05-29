¿Qué conciertos hay el fin de semana? Cartelera y horarios del 29 al 31 de mayo 2026

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana cargado de ritmo, luces y miles de fanáticos listos para cantar a todo pulmón con sus artistas y bandas favoritas.

Distintos recintos ya están listos para recibir a figuras nacionales e internacionales que convertirán a la capital del país en una auténtica fiesta para los amantes de los conciertos.

En Ovaciones te traemos la agenda completa de los conciertos para este fin de semana, del viernes 29 al domingo 31 de mayo, en la CDMX ¡Ojo porque algunos eventos son gratis!

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Géneros desde el regional mexicano, pop, rock y ska, harán vibrar a la capital del país durante estos tres días. Todo apunta a que será un fin de semana ideal para salir, disfrutar del ambiente y vivir la experiencia de la música en vivo.

Conciertos en fin de semana: Cartelera



¿Qué conciertos habrá este fin de semana en CDMX?

Recintos icónicos como el Auditorio Nacional, la Plaza de Toros México y el Palacio de los Deportes, serán escenario de espectáculos llenos de energía, producción y emoción, donde miles de asistentes harán retumbar con cada canción.

Mientras artistas internacionales vuelven a tierras mexicanas para reencontrarse con su público, talentos nacionales también afinan detalles para ofrecer shows memorables que prometen conquistar a sus seguidores.

Conciertos de hoy, viernes 29 de mayo 2026

Mon Laferte - Palacio de los Deportes - 20:00 horas

Mafalda Cardenal - Lunario del Auditorio Nacional

Christian Nodal - Plaza de Toros México - 20:30 horas

Caifanes - Auditorio Nacional - 21:00 horas

Jaime Varela ´El Divo´ - Teatro Metropólitan - 21:00 horas

Alizee + Jon & Jo - La Maraka - 21:30 horas

Mariachazo - Arena CDMX - 21:00 horas

Qué concierto hay el sábado 30 en CDMX

Leire Martínez - Lunario del Auditorio Nacional - 19:00 horas

Mon Laferte - Palacio de los Deportes - 20:00 horas

Caifanes - Auditorio Nacional - 21:00 horas

The Kooltown - Teatro Metropólitan - 20:30 horas

Ocrilu - Kabah -Arena CDMX - 21:00 horas

Culture Wars - Foro Puebla - 21:00 horas

Conciertos del domingo 31 de mayo en CDMX

Mon Laferte - Palacio de los Deportes - 19:00 horas

Conciertos gratis en este fin de semana

Este fin de semana la música tomará dos puntos clave del Valle de México con eventos completamente gratuitos.

Mientras en la CDMX se realizará el Festival Ruido Joven 2026 con conciertos, firmas y actividades culturales, en Nezahualcóyotl los fans del ska podrán disfrutar del concierto masivo de Panteón Rococó por su 30 aniversario.

Panteón Rococó gratis en Neza

Los fans del ska mexicano ya tienen una cita imperdible este 30 de mayo de 2026, ya que Panteón Rococó ofrecerá un concierto gratuito como parte de su gira por el 30 aniversario.

Asimismo, la presentación forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura para promover actividades culturales y recuperar espacios públicos en todo el país.

El show está previsto a iniciar a las 20:30 horas en el Deportivo Ciudad Jardín, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, en el municipio de Nezahualcóyotl. La entrada será completamente libre.

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Festival Ruido Joven 2026

El Festival Ruido Joven regresa este 30 de mayo con una edición dedicada a la música independiente, la cultura alternativa y el talento emergente en la CDMX.

Un evento que se ha convertido en uno de los encuentros juveniles más llamativos gracias a su mezcla de conciertos en vivo, venta de mercancía oficial, discos de vinil y firmas de autógrafos.

Entre los invitados más esperados destacan Miky Huidobro y Los Daniels, quienes encabezarán parte de las actividades musicales en los dos escenarios del festival.

El evento será totalmente gratuito y para todas las edades. Se realizará el sábado 30 de mayo de 2026 a partir de las 10:30 de la mañana en la explanada del Centro de Tlalpan, en Ciudad de México.