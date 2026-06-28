Harry Styles vuelve a México; esta será la fecha de su concierto en CDMX

Si extrañabas al británico y ex One Direction en México, permítenos decirte que tus deseos de volverlo a ver, se han cumplido, pues regresará a nuestro país más pronto de lo que crees. Y es que de acuerdo con su página oficial, recientemente se anunciaron las fechas y ubicaciones para sus próxima gira.

Como parte de su gira Together toguether tour, el cantante británico dará un total de 6 conciertos en nuestro país, lo que suma el segundo destino de la zona de Latinoamérica. El primero será la ciudad de Sao Paulo, Brasil, a donde el inglés llegará el 17 de julio.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, esta edición del nuevo tour, en esta ocasión únicamente hará parada en la Ciudad de México y no en Monterrey o Guadalajara, donde ha estado en diversas ocasiones, como en su gira Love On Tour en 2022.

¿Cuándo vendrá Harry Styles a México?

Hasta ahora, se sabe que el primer concierto de Styles en México será el 31 de julio en el Estadio GNP Seguros, antes llamado Foro Sol. Posterior a este día, serán 5 las fechas en las que las fanáticas y fanáticos de Harry podrán escuchar sus canciones favoritas.

El nuevo disco que está promocionándose en el Together, together tour, es el Kiss All the Time. Disco, Occassionally. Te dejamos las fechas de los conciertos de Harry Styles aquí en la Ciudad de México.

Viernes 31 de julio

Sábado 1 de agosto

Martes 4 de agosto

Viernes 7 de agosto

Sábado 8 de agosto

Lunes 10 de agosto

¿Dónde comprar los boletos?

Hasta ahora, ya las entradas se encuentran casi agotadas. Y para algunas fechas queda poca disponibilidad. La venta de boletos es a través del sistema Ticketmaster o directamente en las instalaciones del ex Foro Sol, hoy Estadio GNP Seguros.