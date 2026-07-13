Cuca celebrará 36 años de rock con Santa Sabina en el Teatro Metropólitan

Treinta y seis años después de irrumpir en la escena nacional con un sonido que mezcló rock pesado, humor negro e irreverencia, Cuca volverá al Teatro Metropólitan el próximo 24 de julio, a las 20:00 horas, para celebrar una trayectoria que la mantiene como una de las bandas más representativas del rock mexicano.

La agrupación surgida en Guadalajara prepara un recorrido por las canciones que marcaron varias generaciones. En el repertorio no faltarán clásicos como "El Son del Dolor", "La Pucha Asesina", "Señorita Cara de Pizza" y otras piezas que convirtieron a José Fors, Nacho "El Implacable" González y compañía en referentes de la escena nacional.

En entrevista, José Fors explicó que la esencia de Cuca sigue intacta porque la banda nunca ha buscado adaptarse a las tendencias del mercado. Su apuesta continúa siendo el rock pesado cantado en español, con letras que retratan el humor, la irreverencia y la vida cotidiana desde una perspectiva propia.

El cantante adelantó que el grupo dejará atrás la estrategia de lanzar sencillos aislados para concentrarse en un nuevo álbum de estudio. Aunque en los últimos meses publicaron temas como "Volando" y "Tempestades", el objetivo es regresar al formato de un disco completo, concebido como una obra integral.

Perspectivas y declaraciones de los integrantes de Cuca

La presentación tendrá un atractivo adicional con la participación de Santa Sabina, banda que retomó actividades tras varios años de ausencia. Para los integrantes de Cuca, compartir escenario con el grupo representa un reencuentro con una de las formaciones más influyentes del rock mexicano, con la que compartieron giras desde la década de los noventa.

Nacho González, baterista de Cuca, recordó que ambas agrupaciones convivieron durante los años de mayor actividad de la escena nacional y destacó la calidad musical de Santa Sabina, cuya propuesta definió una identidad propia dentro del rock alternativo mexicano. También celebró que el público tenga nuevamente la oportunidad de verlas en un mismo cartel.

Cuca llegará al Metropólitan en un momento que la propia banda considera uno de los mejores de su historia reciente. José Fors aseguró que el grupo atraviesa una etapa de mayor solidez musical, con una alineación estable y un sonido más compacto que en años anteriores.

La combinación entre la potencia de Cuca y la atmósfera de Santa Sabina perfila una de las reuniones más atractivas del rock mexicano este verano. Dos historias fundamentales de la escena nacional compartirán el mismo escenario para recordar por qué sus canciones siguen ocupando un lugar privilegiado entre varias generaciones de seguidores.