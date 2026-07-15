Muere Elsa Aguirre, leyenda del cine de oro mexicano

La madrugada de este miércoles 15 de julio la Asociación Nacional de Intérpretes comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento de la primera actriz, Elsa Aguirre, leyenda del cine de oro mexicano, quien actuó al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova, Luis Aguilar, Pedro Armendáriz e Ignacio López Tarso.

Elsa Aguirre fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues se consideraba uno de los rostros más bellos de la pantalla grande, además de poseer un talento célebre talento dramático.

Aguirre era una de las grandes divas del cine de oro mexicano y hasta el momento poco se conoce sobre su fallecimiento. La ANDI envió condolencias a sus familiares y lamentó la pérdida de la célebre actriz. Sin revelar mayores detalles de su deceso.

¿De qué murió Elsa Aguirre?

Aunque no se reveló la causa de muerte, se especula que su fallecimiento podría haber estado relacionado con el apoyo de oxígeno por padecimientos respiratorios que requirió en los últimos meses, así como el desgaste natural de su edad.

¿Quién fue?

Elsa Aguirre fue una actriz descubierta a los 14 años. Destacó por su talento, elegancia y belleza. Nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1930 y comenzó la carrera tras ganar un concurso de belleza de CLASA Films, donde consiguió debutar con un papel secundario en la película El sexo fuerte.

Obtuvo papeles estelares en más de 50 películas y trabajó al lado de Pedro Infante y Arturo de Córdoba. Algunas de sus películas más icónicas fueron: Lluvia roja, La mujer que yo amé, Cuidado con el amor y Amar fue su pecado.