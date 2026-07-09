Edgardo Núñez pone a bailar a México con su acordeón y el poder del streaming

Edgardo Núñez aparece en el escenario y comienza a tocar el acordeón con esa misma emoción que hace más de 15 años, cuando encontró en ese instrumento una manera de conectar con sus emociones y compartirlas con el mundo. De pronto, el cantante y compositor de música regional mexicana recibe un ramo de rosas de una fanática. Y el público entero comienza a cantar.

Trayectoria y consolidación de Edgardo Núñez

El artista de 27 años, se ha consagrado gracias al poder de las redes sociales como TikTok, donde encontró un nicho al compartir su música original y diversas facetas de su vida. Pero ese lado artístico lo descubrió incluso antes de que a los 14 años aprendió a tocar el acordeón y comenzó a presentar sus propias canciones en pequeños escenarios de su tierra natal. Pues el arte corría por su sangre.

Detalles del concierto y repertorio presentado

Sinaloa es cuna de un sinfín de artistas que, como él, alcanzan fama mundial a través de la música regional. Pero su incipiente talento lo ha llevado paso a paso, hasta grabar su primer disco con Genesis Records y ahora, que ha conquistado el escenario de Amazon Music City Sessions gracias a su vasta plataforma de seguidores.

La última edición de esta sesión de conciertos, ha buscado mostrar la faceta más auténtica del compositor sinaloense, con una entrevista más íntima y momentos detrás de cámaras que revelan su personalidad tanto dentro como fuera del escenario. Acompañado por su equipo de 10 músicos, ha ofrecido un espectáculo abierto a la improvisación, con canciones fuera de su repertorio con tal de satisfacer a sus fans.

"Desde esa noche me dejaste derrotado, no sé qué hiciste que no me he curado", comienza a cantar Edgardo First Love (2026), una melodía interpretada originalmente junto a Oscar Ortiz y que es una más de su larga lista de éxitos.

Un total de 25 canciones ha entonado en cantautor sinaloense en este íntimo concierto al que pudieron asistir sus más fieles seguidores y diversos influencers y celebridades invitadas por Amazon Music. De Billete Grande (2022) y El Rudy (2021) a Ebrio de Amor (2022) y Tu Tu Tu (2025). Núñez se ha entregado en cada pieza para transmitir ese sentimiento tan único de los artistas que navegan en un mismo concierto entre el dolor por el desamor y la alegría de la fiesta.

Mientras que Adrián L Santos ha sido el encargado de abrir la presentación, lo que ha fortalecido la presencia del regional mexicano en plataformas globales, conscientes del incuestionable auge de esta música y su penetración entre las juventudes de México y el mundo por igual, al tocar fibras de millones del otro lado de la frontera.