El Afinador llega a México con Dustin Hoffman y un thriller sonoro

Un afinador de pianos con una sensibilidad auditiva fuera de lo común termina involucrado en el mundo de las cajas fuertes y el crimen organizado en El Afinador, la nueva película del director canadiense Daniel Roher, que llega a la cartelera mexicana durante la primera semana de junio.

¿Cómo influye la hiperacusia en la trama de El Afinador?

La historia sigue a Niki, un joven aprendiz que hereda el oficio y la confianza de un experimentado afinador interpretado por Dustin Hoffman. El protagonista vive con hiperacusia, una condición que le permite percibir sonidos con una intensidad extrema.

Lo que parece una limitación se convierte en una herramienta inesperada cuando descubre que puede identificar los mecanismos internos de cajas fuertes únicamente a través del oído.

Ese hallazgo lo empuja hacia una vida marcada por el riesgo, donde las habilidades adquiridas entre teclas, cuerdas y armonías encuentran una aplicación completamente distinta. La trama mezcla elementos de thriller, acción y romance, con actuaciones de Leo Woodall y Havana Rose Liu como figuras centrales del reparto.

La película está dirigida por Daniel Roher

Foto: Redes sociales

Detalles de la producción y el equipo creativo

La producción es una coproducción entre Estados Unidos y Canadá desarrollada por las compañías Black Bear y Elevation Pictures. El elenco también incluye a Lior Raz y una participación especial de Jean Reno.

Uno de los elementos más destacados de la película es su diseño sonoro. El trabajo de Johnnie Burn explora tanto la saturación acústica de la vida cotidiana como la belleza de la música clásica. La banda sonora original fue compuesta por Marius De Vries y Will Bates.

El proyecto también marca un cambio en la trayectoria de Roher, reconocido principalmente por su trabajo documental. Entre sus obras más conocidas figuran Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band y Navalny, película que obtuvo el premio Óscar a Mejor Largometraje Documental en 2023.