El influencer árabe que conquistó las redes llega a LCDLF 4: ¿Quién es Masad Altamimi?

a lista de celebridades que competirán en La Casa de los Famosos México 2026 sigue creciendo. Este miércoles, la producción confirmó que Masad Altamimi se convierte en el noveno habitante oficial del reality, que estrenará el próximo 26 de julio.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del programa:

"¡Bienvenido, Masad Altamimi, a la casa, ahora ya eres un habitante oficial! ¿Listos para verlo 24/7?"

Con su incorporación, aumenta la expectativa sobre las personalidades que protagonizarán una nueva temporada llena de estrategias, alianzas y polémicas.

¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi es un creador de contenido, influencer y empresario que ha ganado popularidad gracias a sus videos en redes sociales, donde comparte contenido sobre estilo de vida, humor y experiencias personales.

En plataformas como TikTok e Instagram ha reunido una comunidad de miles,actualmente, suma más de 1.9 millones de seguidores en Instagram, mientras que en TikTok cuenta con 18.1 mil seguidores, plataformas donde comparte desde momentos de su vida cotidiana hasta colaboraciones con otros creadores de contenido.

Su personalidad extrovertida y su estilo espontáneo lo han convertido en una figura reconocida dentro del mundo del entretenimiento digital en México.

Además de su faceta como creador de contenido, Masad Altamimi también ha estado en el centro de la conversación por sus relaciones sentimentales.

Su romance con la influencer Melissa Navarro fue uno de los más seguidos en TikTok durante 2023. La relación comenzó a distancia y rápidamente ganó popularidad entre los usuarios, quienes siguieron de cerca su primer encuentro en México, su reconciliación e incluso una propuesta de matrimonio realizada durante una transmisión en vivo.

Sin embargo, la historia terminó en medio de la polémica. Tras la ruptura, Melissa Navarro acusó públicamente a Masad de presunto maltrato físico y psicológico, además de señalar que había presentado una denuncia en su contra.

Por su parte, el influencer ha rechazado las acusaciones y el caso generó un intenso debate entre sus seguidores. Hasta el momento, no existe una resolución judicial pública que confirme dichas acusaciones.

Meses después, Masad hizo pública su relación con la modelo Alejandra Tijerina, ex participante de La Casa de los Famosos All-Stars y ex Miss Universo México.

La pareja compartió viajes y momentos juntos en redes sociales, pero la relación llegó a su fin meses después. Tras semanas de especulaciones, Masad confirmó que estaba soltero, mientras que Alejandra declaró que ambos habían decidido tomar caminos distintos y descartó cualquier posibilidad de reconciliación.

¿Qué puede aportar al reality?

Aunque será la primera vez que participe en un reality de convivencia de este formato, muchos seguidores consideran que su carisma y facilidad para conectar con las personas podrían convertirlo en uno de los habitantes más comentados de la temporada.

Como ocurre cada año, los participantes deberán convivir las 24 horas del día mientras enfrentan nominaciones, desafíos y la decisión del público.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que la transmisión en vivo estará disponible las 24 horas a través de ViX.

Con Masad Altamimi ya son nueve los habitantes confirmados para esta edición, aunque la producción aún mantiene en secreto la identidad de los participantes restantes.