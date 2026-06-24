Electrify lanza CHAOTIC!, el álbum que consolida su ascenso

La escena emergente del rock mexicano tiene una nueva carta de presentación. Electrify lanzó oficialmente CHAOTIC!, un álbum que documenta el crecimiento de una agrupación que en poco más de un año pasó de tocar en foros independientes a ocupar espacios cada vez más relevantes dentro del circuito nacional.

El disco reúne los sencillos que marcaron la evolución de la banda queretana desde mayo de 2025, cuando apareció Fake, la primera pieza de un proyecto que comenzó a ganar seguidores con rapidez. Después llegaron Drive, Timeless, Mercy, Forsaken, 17 y Call My Name, canciones que acompañaron cada nueva etapa de su desarrollo.

La historia del grupo avanzó al mismo ritmo que sus lanzamientos. Con apenas dos sencillos publicados, Electrify consiguió llenos en Guadalajara, Querétaro y San Luis Potosí. Meses después agotó dos fechas consecutivas en el Multiforo 246 de la Ciudad de México cuando sólo contaba con tres canciones originales disponibles en plataformas.

Del circuito independiente a los grandes escenarios

El crecimiento de la agrupación también se reflejó en las invitaciones que recibió durante los últimos meses. Electrify abrió un concierto de Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros y posteriormente se integró al Festival de Primavera de la Ciudad de México.

La publicación de 17 coincidió con el anuncio de un concierto coestelar junto a Los Daniels en el Lunario del Auditorio Nacional, espectáculo producido por OCESA que representó otro paso importante para una banda que ha construido su trayectoria desde la autogestión.

La llegada de Call My Name trajo otro logro simbólico. Electrify se convirtió en la primera agrupación originaria de Querétaro en integrarse al cartel oficial del Festival Pulso GNP.

Un álbum producido por la propia banda

Más allá de los resultados en escenarios y plataformas, CHAOTIC! destaca por su proceso creativo. El álbum fue producido por las integrantes del grupo, una decisión que fortaleció la identidad sonora de un proyecto influenciado por el grunge y diversas corrientes del rock alternativo contemporáneo.

La historia adquiere una dimensión adicional al conocer el origen de las composiciones. Gran parte de las canciones fueron escritas cuando Emilia y Adu tenían 14 años, Ren 15 y Anitza 16, una etapa temprana que hoy queda registrada en un material que funciona como retrato de su crecimiento artístico.

El sencillo "Be Mine" completa la lista de canciones del álbum y cierra un ciclo que llevó a Electrify de los primeros lanzamientos independientes a consolidarse como una de las propuestas jóvenes con mayor proyección dentro del rock mexicano.

Próximas fechas

10 de julio – Foro Independencia , Guadalajara .

, . 11 de julio – Café Iguana, Monterrey.

10 de octubre – Festival Pulso GNP , Querétaro .

, . 29 de noviembre – Lunario del Auditorio Nacional, Ciudad de México (show coestelar con Los Daniels).

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