Ella es Alejandra Jaramillo: la reportera de Univisión que se burló de México tras perder con Inglaterra

México es reconocido por ser un país hospitalario y que arropa a los artistas y personas de la farándula que llegan a nuestro país; sin embargo, cuando se trata de defender a los nacionales, también somos los más aguerridos.

Y esto lo está viviendo la conductora Alejandra Jaramillo, una conductora de Univisión que tuvo que borrar sus publicaciones burlándose de México por haber perdido ante Inglaterra.

Lo anterior porque tras haber publicado las burlas en redes sociales, los cibernautas pidieron a Univision que la despida o incluso hubo quienes pidieron su renuncia.

Jaramillo festejó de manera muy efusiva el triunfo de Inglaterra sobre la Selección Mexicana, y no porque hubiera nacido en aquel país Europeo, pero como México sacó a Ecuador del Mundial, y ella tiene esa nacionalidad, por nada del mundo quería que el Tricolor avanzara a cuartos de final.

Jaramillo, conductora y actriz con más de 4 millones de seguidores en Instagram, dio de qué hablar después de las publicaciones que hizo tras la derrota de México ante Inglaterra.

En ellas no solo celebró la victoria de Inglaterra, sino que se burló de México y criticó el desempeño de la selección con memes y comentarios que han desaparecido de sus redes pero no de internet.

¿Qué publicó en sus redes sociales?

La conductora publicó una serie de posteos que te compartimos a continuación:

Burla de conductora.

Foto: Redes Sociales

Luego la conductora siguió con su trabajo, pero los mensajes de reproche comenzaron a llegar, incluso, tras entrevistar al cantante mexicano Peso Pluma, las personas en redes no dejaron de recordarle que necesita de los nacionales para hacer su trabajo.

"Mírate aquí, entrevistando artistas mexicanos para comer, en fin". "La más colgada de México!!! ven para que veas lo que si es un hermoso país. México se respeta". "Gracias a México tienes el primer y único video viral". "Feliz porque perdió México pero colgada de los mexicanos". "A ver si #Televisa #Univision empresas 100% Mexicanas, le van a seguir dando de comer a Alejandra Jaramillo, después de las burlas que ha hecho hacia el país. Y ya saben qué hacer reportar sus cuentas", dijeron.

Tras la ola de señalamientos, Jaramillo bajó el video de su festejo, pero las críticas en redes continúan, así como las peticiones a Televisa Univisión para que despidan a Jaramillo, quien conduce el programa "¡Siéntese Quien Pueda!".