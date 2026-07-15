Elsa Aguirre: Los grandes amores y películas de esta actriz mexicana

Esta mañana se informó del sensible fallecimiento de la primera actriz, Elsa Aguirre, quien murió hoy a los 95 años de edad. Será recordada por su icónica belleza y gran talento especialmente como una de las divas del Cine de Oro Mexicano.

Elsa Aguirre era una de las grandes divas de la Época de Oro del Cine Mexicano. Compartió pantalla con Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Ignacio López Tarso, Arturo Córdova y un etcétera casi tan largo como su trayectoria.

Originaria de Chihuahua, Doña Elsa Aguirre Juárez participó en más de 30 películas a lo largo de toda su vida, se casó 3 veces y se convirtió en uno de los rostros de la Época de Oro del Cine Mexicano. Esto quiere decir que galanes no le faltaron jamás, pero Aguirre no siempre los aceptó.

Los matrimonios de Elsa Aguirre

La actriz tuvo 3 matrimonios a lo largo de toda su vida, un noviazgo fugaz con Jorge Negrete y probablemente decenas de admiradores, que no perdieron oportunidad de declararle su amor para ver si tenían oportunidad con Elsa. Sus esposos fueron:

José Rafael Estrada Valero 1970: Su último matrimonio fue con un maestro de yoga chileno, con quien se casó en la década de los 70's, pero se desconoce tanto la fecha, como la razón de su divorcio.

Su último matrimonio fue con un maestro de yoga chileno, con quien se casó en la década de los 70's, pero se desconoce tanto la fecha, como la razón de su divorcio. José Bolaños (1965- div): Alrededor de 1965 contrajo matrimonio por segunda ocasión con el cineasta José Bolaños, pero se divorció poco tiempo después, debido al poco interés que Bolaños le puso a su matrimonio.

Alrededor de contrajo matrimonio por segunda ocasión con el cineasta José Bolaños, pero se divorció poco tiempo después, debido al poco interés que Bolaños le puso a su matrimonio. Armando Rodríguez Morado (1959-div): De este periodista se enamoró rápidamente. Sin embargo, al poco tiempo de casados, Morado tomó una actitud violenta con ella, llegando a incluir maltrato físico y psicológico.

? ? Baja el telón para una de las grandes divas del cine mexicano.



Elsa Aguirre murió a los 95 años, dejando una trayectoria que trascendió generaciones y la consolidó como uno de los rostros más emblemáticos de la Época de Oro. ? pic.twitter.com/HzPf4E6V56 — Ovaciones (@ovaciones) July 15, 2026

Las cosas no terminaron bien, pues le quemó los canarios que eran sus mascotas y la llegó a amenazar a punta de pistola cuando estaba embarazada del único hijo, Hugo Morado de ése matrimonio. Finalmente, se pudo divorciar, aunque se desconoce la fecha.

Romances y pretendientes de Elsa Aguirre

Uno de los romances más sonados de Elsa Aguirre es con el actor y cantante, Jorge Negrete, con quien sostuvo una relación efímera en 1952, de quien perdió el interés cuando Negrete trató de convertirse en una especie de profesor que solía enviarle libros sobre arte y cultura; temas que a ella no le interesaban.

Al poco tiempo de terminar su romance, el actor se casó con María Félix.

Posteriormente, abofeteó al actor Pedro Infante, por haberla besado sin su consentimiento.

Otro actor que trató de conquistarla fue el actor Ignacio López Tarso y hasta el pintor, Diego Rivera, quien trató de convencerla de posar semidesnuda para poder pintarla. Elsa declinó la petición y la calificó como inmoral e impúdica.

Principales películas de Elsa Aguirre

Entre las principales actuaciones por las que se recuerda a Elsa Aguirre están las películas: