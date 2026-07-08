"Es la edad y la época en la que viví": Pedro Sola se disculpa tras polémicas declaraciones sobre perros

Después de pasar de las risas a convertirse en tendencia por un comentario que indignó a miles de personas, Pedro Sola decidió enfrentar la polémica de frente. El conductor de Ventaneando aprovechó la emisión más reciente del programa para ofrecer una disculpa pública y reconocer que se equivocó.

Con un mensaje escrito para no olvidar ninguna palabra, el presentador aceptó que habló sin pensar y que sus declaraciones terminaron lastimando a quienes consideran a sus mascotas parte de la familia.

La controversia estalló, cuando durante una conversación en Ventaneando expresó su molestia por ver perros en restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos.

Sin embargo, lo que parecía una simple opinión terminó desatando una ola de críticas cuando dijo que le daban ganas de "aventar un trozo de carne envenenada" al ver perros en esos lugares. Incluso lanzó otra frase contra algunos dueños de mascotas que también fue duramente cuestionada.

"Pero los que llevan tres (peros) en una carriola... dan ganas de darles un balazo... a los dueños".

En cuestión de h+oras, el video se volvió viral. Usuarios, rescatistas y organizaciones defensoras de los animales condenaron sus palabras.

"Cometí un error"

Esa respuesta llegó este miércoles.

Al arrancar el programa, Pedro Sola pidió unos minutos para dirigirse al público. Con evidente seriedad, comenzó reconociendo que sus palabras no reflejaban lo que realmente piensa.

"El lunes pasado de alguna forma cometí un error al expresar cosas que al final de cuentas no siento. Lamento mucho haber dicho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias".

El conductor explicó que nunca había dimensionado el lugar que hoy ocupan los animales de compañía dentro de muchos hogares y admitió que ese fue precisamente su mayor error.

"Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares".

"Soy incapaz de matar una mosca"

Conforme avanzó su mensaje, la voz de Pedro Sola comenzó a quebrarse. El conductor aseguró que jamás ha lastimado a un animal y lamentó que sus palabras transmitieran una imagen completamente distinta.

"Yo soy incapaz de matar una mosca. Dices cosas sin pensar, en un medio tan importante como este. Jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota".

Después confesó que la reacción del público lo hizo sentir profundamente avergonzado.

"Lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón siento una verguenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué".

Dice que la polémica le dejó una lección

Antes de concluir, Pedro Sola aseguró que esta experiencia cambió su manera de ver el tema y que entiende que la relación entre las personas y sus mascotas ya no es la misma que hace varias décadas.

"Hoy aprendí algo de una manera muy dura para mí, pero ya lo aprendí. Les aseguro que de hoy en adelante todo va a cambiar en mi mentalidad y en mi actitud".

Aunque hubo usuarios que aceptaron sus disculpas y destacaron que reconociera públicamente su error, otros consideran que sus declaraciones iniciales nunca debieron hacerse en televisión nacional, al señalar que ese tipo de comentarios podrían normalizar o incentivar la violencia contra los animales, una conducta considerada delito en diversas entidades de México.