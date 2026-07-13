Famosos despiden a Sam Neill con emotivos mensajes

Este lunes 13 de julio amanecimos con la noticia de la muerte del actor neozelandés, Sam Neill, protagonista e icónico actor de la saga Jurassic Park, donde dio vida al Dr. Alan Grant. Sin embargo, el actor de 78 años trabajó en diversos proyectos, como la serie Peaky Blinders y muchas otras películas.

Su fallecimiento desencadenó el envío de una gran cantidad de mensajes por parte de diferentes actores, directores y celebridades, quienes lamentaron la partida repentina del actor de cine a través de las redes sociales por donde se dio a conocer la noticia.

Las muestras de cariño llegaron a través de redes sociales, como comentarios, publicaciones independientes o historias de Instagram donde los famosos dedicaron algunas palabras al actor y su familia, quien está pasando por estos difíciles momentos.

Laura Dern

La coprotagonista de Jurassic Park, una película estrenada en 1993, expresó un emotivo mensaje tras el fallecimiento del actor.

"Sam fue mi querido amigo de toda la vida... Me mostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con un ingenio sumamente seco. Fue un caballero auténtico y noble, encarnado en el protagonista de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant". expresó

Toni Colette

La aztriz Toni Collette, que actuó junto a Neill en A Long Way Down y la comedia criminal australiana Dirty Deeds, compartió una publicación en Instagram en la que habla del fallecido como un 'héroe', una 'leyenda' y 'un encanto de persona'. 'Nuestro gran amigo. Ya te echamos muchísimo de menos. Descansa en paz dondequiera que estés', añadió.

Rachel Griffiths

De las primeras en expresar su pésame a través de redes sociales fue la actriz Rachel Griffiths, quien dedicó las conmovedoras palabras:

"Descansa en paz, Sam. Por las risas, tus personajes y buena compañía, gracias. Amor para toso los que te amaron. Te vamos a extrañar"

Jase Gunn

El actor también dedicó unas palabras: "Un hombre maravilloso. El actor más grandioso y fuera de la pantalla usabas tu perfil para hacer muchísimo bien. Gracias amable señor. Has hecho de este mundo un lugar mejor. Descansa en paz"

Colin Trevorrow

El director de Jurassic World, describió a Neill como un hombre "profundamente sensible y maravilloso", que le apoyó en momentos difíciles, según recoge The Guardian. "Lo recordaré por su serenidad, su amor por el vino y la calma y la seguridad que aportaba a sus personajes", añadió.

¿Quién fue Sam Neill?

Sam Neill, fallecido este lunes en Sidney a los 78 años, fue uno de los actores más célebres de su generación. Con 50 años de carrera y cerca de 150 producciones de cine y televisión, es conocido por títulos como 'The Hunt for Red October', 'The Piano' o 'Peaky Blinders', pero su papel más célebre fue el del paleontólogo Alan Grant en la saga 'Jurassic Park'.