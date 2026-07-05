¿Reconciliación o provocación? Fher de Maná usará playera de Oasis durante México vs Inglaterra

La tarde de este domingo se enfrentan México vs Inglaterra y los ánimos no han dejado de calentarse en redes sociales, entre pronósticos, predicciones, memes y hasta declaraciones, las aficiones han transitado los últimos días hasta este 5 de julio.

Uno de los comentarios más polémicos, sin duda fue la declaración de Liam Gallagher, vocalista de Oasis al asegurar que Inglaterra derrotaría 5-0 a México durante los Octavos de Final que se vivirá hoy a las 6 PM. Sin embargo, la afición mexicana se le fue encima con un sin número de comentarios.

Entre las reacciones más comentadas y viralizadas, se encontró la respuesta de Fher, el vocalista de la banda mexicana Maná, quien actuará en el medio tiempo de dicho partido.

Y es que el icónico cantante básicamente le dijo al británico que le bajara 2 rayitas a sus ánimos, porque nadie creía que ése sería el marcador, por lo que lo instó a presenciar el partido de México vs Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Los ánimos se encendieron aún más, porque la afición aplaudió el gesto de Fernando Olvera al defender a la Selección Mexicana de la polémica crítica de Liam Gallagher.

Maná en el Medio tiempo de México vs Inglaterra

Sin embargo, esta tarde, unas horas antes de su actuación, a través de las historias de Instagram de la banda mexicana, se compartió una fotografía que muestra algo peculiar: Una fotografía de Fher vistiendo con una playera de Oasis debajo de su chaqueta negra.



El tiro de Oasis vs Maná ya está cantado. Foto : Instagram @manaoficial

La publicación de inmediato dio de qué hablar, porque en el anuncio donde comunicaban que el domingo tocarían durante el medio tiempo del partido, la banda aseguraba que querían que todos cantaran tan fuerte, para que se escuche hasta Inglaterra.

Respuesta de Liam Gallagher

Después de la oleada de críticas, el vocalista de la banda británica, Oasis, Liam Gallagher no se quedó callado, pues en un arranque muy de su estilo dijo: "Si México le gana a Inglaterra, olvídense de conciertos de Oasis (en nuestro país)".

Everytime I´ve been to Mexico everyone´s been lovely I don´t get all this bad attitude nonsense it´ll be fine — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

Cabe señalar, que para este momento, Liam ya antes había respondido alguno de los comentarios con imágenes de Juan Gabriel, donde la afición lo criticaba por no poder entonar una canción de él, mientras que el Divo de Juárez, habría podido cantar algo de Oasis sin problema alguno. "Es lo que canto cada mañana" respondió a un seguidor que le había dicho que no podría entonar "Hasta que te conocí".