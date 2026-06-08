Hilo Negro lanza "Espiral", su nuevo sencillo de ElectroRock

Después de más de 15 años de carrera, Hilo Negro decidió mover las fronteras de su sonido. La agrupación mexicana lanzará el 19 de junio "Espiral", un sencillo que combina la fuerza del rock con atmósferas electrónicas, texturas cósmicas y una producción orientada a conquistar nuevas audiencias sin romper con su identidad.

La canción representa un punto de inflexión para la banda. Lejos de repetir fórmulas, Hilo Negro apuesta por una propuesta más contemporánea que amplía su universo musical y confirma su interés por explorar nuevos territorios sonoros.

Detrás de la producción está Oswaldo de León, mejor conocido como Oz De León, músico y productor con una larga trayectoria en la escena nacional. Su participación aporta una dimensión distinta al proyecto y fortalece el carácter de una canción que busca conectar desde la energía, la emoción y la experiencia sensorial.

Foto: hilonegromx



Características y mensaje de la canción

"Espiral" aborda los ciclos personales y la búsqueda interior. La composición plantea un recorrido emocional por los momentos de incertidumbre, miedo y cambio que acompañan la vida, con un mensaje centrado en la resiliencia y la capacidad de transformación.

El sencillo fue escrito por Michel Duhart de la Cerda y Julieta Soto Zaldívar y forma parte del EP Aura, un material que profundizará en esta nueva etapa creativa de la agrupación.

"Espiral" estará disponible en servicios digitales a partir del 19 de junio. Una semana después, el 26 de junio, tendrá su primera interpretación en vivo durante la presentación de Hilo Negro en Rockotitlán, recinto emblemático para el rock mexicano que recientemente retomó actividades en Ciudad Satélite.

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