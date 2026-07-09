Juan Gabriel nunca morirá: cines proyectarán su concierto en Bellas Artes por éxito mundialista

La fiebre mundialista sonó de muchas maneras, pero especialmente al ritmo de Juan Gabriel, especialmente tras el paso de la Selección Nacional a Octavos de Final. Y es que no es casualidad que todos los videos de miles de aficionados reunidos en el Ángel de la Independencia, tuvieran algún tema del Divo de Juárez.

Gracias a esa euforia mundialista y al décimo aniversario luctuoso de Juan Ga, ahora una de las cadenas de cine más famosas de México proyectará su emblemático concierto en el Palacio de Bellas Artes en la pantalla grande, un momento que marcó su historia como cantautor mexicano.

El concierto se realizó en mayo de 1990 y es uno de los más recordados de toda su trayectoria profesional. De hecho en su serie producida por Netflix, Debo, Quiero y Puedo se le dedicó todo un capítulo, debido a la polémica que causó.

¿Cuándo se proyectará el concierto de Juan Gabriel en cines?

Hasta el momento, no se sabe en qué salas de Cinemex se exhibirá dicho evento que marcó un parteaguas en la historia cultural de México, pero ya se conocen los precios y la única fecha por ahora.

Se estima que el costo de los boletos irá desde los 150 a los 180 pesos mexicanos y lo único que se sabe es que la única fecha confirmada es el 28 de agosto.

Juan Gabriel es probablemente uno de los cantautores más escuchados y prolíficos de México. Escribió más de 1,800 temas no sólo para él, sino para otros 1500 intérpretes.

Impacto mundialista

Canciones como Hasta que te Conocí y Así fue registraron miles de reproducciones en Spotify. De acuerdo con la agencia EFE, el primero de los temas citados, creció 1.685 % en Spotify durante el torneo y se convirtió en la canción más agregada a las listas de "Y si sí".