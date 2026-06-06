"Con amor y respeto", Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación

Peso Pluma y Kenia Os terminaron su relación y lo hicieron saber a través de un comunicado que emitieron en sus redes sociales.

Los cantantes tenían año y medio de relación, pero lo rumores surgieron semanas atrás, luego que se vio a Kenia Os llorando en uno de sus conciertos.

En el comunicado, se señala que el noviazgo terminó con amor, respeto y en los mejores términos.

"A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", se lee.

En el comunicado enfatizan que siempre han priorizado su privacidad e integridad, agradecen el cariño recibido durante todo este tiempo que fueron pareja y piden que se respete su decisión de privacidad en este momento tan personal.

"Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan".

¿Qué dice el comunicado de Kenia Os y Peso Pluma?

Los artistas compartieron dos escritos separados, pero con el mismo mensaje: hicieron pública la ruptura de la relación y afirmaron que todo se dio en buenos términos.

Aquí te dejamos el comunicado de Kenia.