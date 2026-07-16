La actriz de telenovelas llegó a LCDLF 4: ¿quién es Arantza Ruiz?

La lista de habitantes de La Casa de los Famosos México continúa creciendo. Ahora fue confirmada la participación de Arantza Ruiz, actriz, cantante y creadora de contenido que se suma a la nueva temporada del exitoso reality.

Con una trayectoria de más de dos décadas en la televisión mexicana, la intérprete buscará conquistar al público mostrando una faceta distinta a la que ha proyectado en telenovelas, series y redes sociales.

¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz Méndez nació el 18 de abril de 1997 en la Ciudad de México y actualmente tiene 29 años. Su vínculo con el espectáculo comenzó desde muy pequeña, ya que creció en una familia dedicada a la industria del entretenimiento.

Es hija del actor Alejandro Ruiz, reconocido por su participación en producciones como La Usurpadora, ¡Vivan los niños!, La malquerida y Mi adorable maldición, así como de la productora de cine Socorro Méndez.

Con apenas cinco años ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde inició su preparación actoral. Poco tiempo después debutó en televisión y, desde entonces, ha mantenido una presencia constante en la pantalla.

De las telenovelas a las plataformas digitales

A lo largo de su trayectoria, Arantza ha participado en diversos proyectos televisivos, consolidándose como una de las actrices jóvenes con mayor actividad en la industria.

Su nombre ha aparecido en producciones como:

Me atrevo a amarte

El precio de amarte

Eternamente amándonos

Vencer el pasado

La Bandida

La querida del Centauro

El hotel de los secretos

Fugitiva y Juana Inés

Además de las telenovelas, también ha trabajado en series, incluida la producción internacional Sense8, y en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

También encontró un espacio en la música y el streaming

En los últimos años, Arantza Ruiz amplió su carrera más allá de la actuación. La artista lanzó temas musicales como Quiero más, Criminal y Neblina, disponibles en plataformas digitales, con los que comenzó a desarrollar una faceta como cantante.

Al mismo tiempo, fortaleció su presencia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con videojuegos, transmisiones en vivo y aspectos de su vida cotidiana, construyendo una comunidad de seguidores interesada tanto en su trabajo artístico como en su lado más personal.

Arantza Ruiz se enfrenta a un nuevo reto

Su participación en La Casa de los Famosos México representa un cambio en su carrera, ya que el formato del programa permite que el público conozca una versión más personal de sus participantes.

Dentro de la casa, la actriz tendrá que adaptarse a la convivencia con otros famosos, enfrentar dinámicas del reality y ganarse el apoyo de la audiencia.

La nueva temporada promete nuevamente polémicas, alianzas, momentos inesperados y situaciones que pondrán a prueba la personalidad de cada uno de los habitantes.