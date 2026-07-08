LCDLF 4 ya tiene a sus habitantes confirmados ¿Cuándo se estrena y dónde ver en vivo?

La expectativa por La Casa de los Famosos México 2026 sigue creciendo conforme la producción comienza a revelar a los habitantes que competirán en una de las ediciones más esperadas del reality.

Mientras las redes sociales se llenan de rumores, filtraciones y teorías sobre quiénes ocuparán las habitaciones de la famosa casa, la televisora ya empezó a confirmar oficialmente a las primeras celebridades que aceptaron el reto.

En Ovaciones te decimos quiénes son los famosos que ya aseguraron su lugar y cuándo inicia la nueva temporada, aquí te contamos todos los detalles.

Fotos: LCDLF



LCDLF México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 corresponde a la cuarta temporada del exitoso reality show en el que un grupo de celebridades convive las 24 horas del día completamente aislado del mundo exterior.

Durante varias semanas, los participantes deberán enfrentarse a nominaciones, pruebas semanales, estrategias, alianzas y eliminaciones definidas por el voto del público, mientras millones de espectadores siguen cada uno de sus movimientos a través de las transmisiones en vivo y las galas especiales.

La conducción principal volverá a estar a cargo de Galilea Montijo, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas de nominación y eliminación.

La producción ha destacado que esta nueva edición reunirá a personalidades provenientes de distintos ámbitos del entretenimiento, con el objetivo de ofrecer una temporada llena de momentos inesperados.

Lista de participantes de LCDLF 2026

Hasta el momento, la producción únicamente ha confirmado de manera oficial a dos habitantes de La Casa de los Famosos México 2026:

Ernesto Laguardia – Actor y conductor.

Karina Torres – Influencer y creadora de contenido.

El primero en ser anunciado fue Ernesto Laguardia, quien durante la presentación oficial aseguró que aceptó el reto para mostrar al público quién es fuera de los personajes que ha interpretado durante su carrera.

"Quiero que conozcan quién soy realmente, divertirme y vivir esta experiencia", expresó el actor durante su presentación.

Un día después llegó la confirmación de Karina Torres, influencer originaria de León, Guanajuato, conocida por formar parte del grupo de "Las Perdidas" junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

La creadora de contenido cuenta con una comunidad de más de dos millones de seguidores en redes sociales y durante temporadas anteriores había sido una de las participantes más solicitadas por los fanáticos del programa.

Fotos: LCDLF



Mientras tanto, continúan circulando listas no oficiales con nombres como Laura Flores, Cynthia Klitbo, Mariana Ochoa, Karenka y Raquel Garza.

Sin embargo, TelevisaUnivision no ha confirmado la participación de estas celebridades, por lo que su presencia sigue siendo únicamente un rumor.

Además, la producción ya adelantó que el tercer habitante será revelado próximamente mediante una transmisión especial, luego de que Galilea Montijo compartiera las primeras pistas para que el público intente descubrir su identidad.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrenará a finales de julio de 2026, exactamente el próximo domingo 26 de julio en punto de las 20:30 horas, marcando el regreso de uno de los formatos más exitosos de la televisión mexicana.

Conforme se acerque la fecha de lanzamiento, la producción continuará revelando uno a uno a los integrantes oficiales del reality, manteniendo el suspenso entre los seguidores del programa.

¿Dónde ver LCDLF 2026?

La nueva temporada podrá seguirse a través de:

Las Estrellas , con las galas principales.

Canal 5 , con contenido especial .

ViX, donde estarán disponibles las transmisiones en vivo y cobertura continua para seguir las 24 horas de convivencia dentro de la casa.