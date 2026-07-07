La Casa de los Famosos México: ¿Cuándo y a qué hora se estrena?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México ya se anunció y estamos a días de que inicie. Esta cuarta edición ya desató la euforia de los seguidores del reality show más visto del país. Además, ya hay gala inaugural y la expectativa crece minuto a minuto.

Aunque entre los seguidores del programa ya especulan quiénes podrían ser las 16 celebridades, aún no se revela de manera oficial quiénes serán todos los famosos que competirán por los 4 millones de pesos. Sin embargo, ya existen algunos nombres revelados por cuentas de spoilers.

Fue a través de la cuenta Chamonic donde han circulado nombres como Ernesto Laguardia, Yahir y Bellakath, pero el hermetismo de la producción sigue y seguirá al menos durante las próximas 2 semanas y media. Sin embargo, hasta el momento se ha revelado sólo un nombre de los participantes: Ernesto Laguardia.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos?

La fecha de estreno y gala inaugural de La Casa de los Famosos es el próximo 26 de julio. Sin embargo, se cree que la revelación del próximo participante está prevista para el próximo 19 de julio.

De acuerdo con fuentes oficiales, las revelaciones ocurrirán de lunes a viernes y los domingos a través de Las Estrellas, Canal 5, la plataforma Vix y las redes sociales oficiales.

¿A qué hora es La Casa de los Famosos?

Las Galas de Eliminación serán los domingos a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas. Mientras las galas diarias serán de Lunes a Viernes a las 22:00 horas a través del Canal 5.

El contenido exclusivo será transmitido por Vix Premium antes y después de cada emisión especial.

¿Dónde verla?

La señal de las cámaras de La Casa de Los Famosos estará disponible 24/7 y podrás ver todo en exclusivo vía Vix Premium, la cual requiere una suscripción de pago.