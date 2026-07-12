La reina de las villanas llegó a LCDLF 4: ¿Quién es Cynthia Klitbo?

La expectativa por La Casa de los Famosos México 2026 continúa aumentando conforme la producción revela, uno a uno, a los habitantes que formarán parte de la cuarta temporada del reality.

Tras días de especulaciones y una larga lista de nombres que circularon en redes sociales, finalmente se confirmó a una de las participantes más esperadas por el público, una actriz con una amplia trayectoria en la televisión mexicana y recordada por interpretar a algunas de las villanas más icónicas de las telenovelas.

En Ovaciones te decimos quién es la sexta habitante que llega al reality y todos los detalles de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.





LCDLF México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 corresponde a la cuarta temporada del exitoso reality show de TelevisaUnivision, donde un grupo de celebridades permanecerá completamente aislado del mundo exterior mientras convive las 24 horas del día bajo la mirada de millones de espectadores.

Durante varias semanas, los habitantes enfrentarán pruebas semanales, nominaciones, estrategias, alianzas y eliminaciones que serán definidas por el voto del público.

La conducción principal estará nuevamente a cargo de Galilea Montijo, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas de nominación y eliminación.

La producción ha señalado que esta edición reunirá a personalidades de distintos ámbitos del entretenimiento con el objetivo de ofrecer una temporada llena de polémica, sorpresas y momentos memorables.

En la segunda semana de revelaciones fue anunciada oficialmente Cynthia Klitbo como la sexta habitante confirmada del programa.

Durante su presentación, Klitbo adelantó que el público podría reencontrarse con algunos rasgos de sus personajes más famosos.

"Tengo un almanaque de villanas, en una de esas me sale la Tamara". Incluso bromeó sobre otro de sus personajes más queridos al asegurar que "la madrinita (Juana) también va a ir".

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo Pérez nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas y es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana.

Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde inició una carrera que supera las cuatro décadas dentro del entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria ha participado en decenas de telenovelas, series, obras de teatro y programas de televisión, aunque alcanzó gran popularidad gracias a sus interpretaciones de villanas.

Uno de sus personajes más emblemáticos es Tamara de la Colina en El Privilegio de Amar, papel que la convirtió en una de las antagonistas más recordadas de la televisión mexicana.

Entre las producciones más importantes de su carrera también destacan:

Cadenas de Amargura .

La Dueña .

Teresa .

Minas de Pasión.

Su trabajo más reciente en televisión fue Corazón de Oro, producción transmitida por Univision, donde compartió elenco con Moisés Peñaloza, otro de los habitantes confirmados para La Casa de los Famosos México 2026.

Lista de participantes de la cuarta temporada de LCDLF México

Hasta el momento, estos son los habitantes confirmados oficialmente para La Casa de los Famosos México 2026:

Ernesto Laguardia .

Karina Torres .

Ximena Herrera.

Moisés Peñaloza .

Adrián Di Monte.

Cynthia Klitbo.

¿Cuándo revelan el siguiente habitante de LCDLF 4?

La producción mantiene el formato de anunciar nuevos participantes de manera escalonada.

Las revelaciones se realizan de lunes a viernes alrededor de las 20:30 horas, mientras que los domingos también hay anuncios especiales en horario nocturno.

Sin embargo, el séptimo habitante será presentado este lunes 13 de julio durante la transmisión en vivo por las redes oficiales del programa.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrenará el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas.

Conforme se acerque la fecha del estreno, la producción continuará revelando a los habitantes que completarán el elenco de una edición que ya se perfila como una de las más esperadas por los seguidores del formato.

¿Dónde ver LCDLF 2026?

Los seguidores podrán ver La Casa de los Famosos México 2026 a través de distintas plataformas:

Las Estrellas

Canal 5

ViX