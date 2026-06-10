Ludlow: el secreto mejor guardado para vivir el Mundial 2026 en CDMX

Hay una idea instalada en el imaginario colectivo de que ver la Copa del Mundo implica necesariamente un bar atestado, televisores con retraso de señal, botanas y gritos que se confunden con la música ambiental.

Pero Ludlow ha llegado para romper ese molde. Y los juegos del Mundial 2026 pueden verse muy diferentes en este, el secreto mejor guardado para vivir la justa mundialista en la Ciudad de México.

Ubicado dentro del complejo Mitikah, este espacio de esencia neoyorquina acaba de lanzar su campaña El Bistró de la Copa, una apuesta que reivindica el fútbol como espectáculo digno de buena mesa, coctelería pensada y asientos cómodos.

La propuesta es sencilla en concepto pero ambiciosa en ejecución, al ser un lugar donde la pantalla gigante no compite con el ambiente, sino que lo complementa.

"Llevamos un tiempo innovando también en buscar experiencias distintas para la gente. Y pues llegamos según nosotros a algo muy innovador. Llegamos a algo que nos dimos cuenta, que se llama American Stroll, lo que hicieron los gringos cuando regresaron de París a Estados Unidos, a Lower East Side. Nos clavamos en eso, y cada detalle de la decoración está muy francés, hasta los cubiertos, pero también tiene mucho ese lado neoyorquino", dijo Alejandro Bracho, fundador de Ludlow.

"Ahorita que está el Mundial, este concepto y pensando que no hay conceptos, al menos tan similares, por decirlo de alguna manera.Tenemos también platos tan únicos, por eso creemos que de corazón podemos ser en esta época el bistro del Mundial y lo que buscamos es justo eso. Los partidos son en diferentes horas, entonces creemos que el concepto funciona para cualquiera de las horas en las que sea el partido", señaló.

El lema de esta campaña lo resume bien. "Llegas por el partido, te quedas por la comida y los drinks". Y no es un eslogan vacío.

La carta, inspirada en la sofisticación de los mejores bistrós de Manhattan, apuesta por platillos verdaderamente reconfortantes, de esos que la comida mexicana conoce como "monchosos", pero elevados con técnica y producto de calidad.

La coctelería de autor, por su parte, no es un acompañamiento menor, pues cada trago parece diseñado para sostenerse en la mano mientras se discute un fuera de lugar o se celebra un gol.

Ludlow se presenta pues, como la antítesis del sports bar ruidoso. Su atmósfera es sofisticada pero relajada, pensada para sibaritas y trendsetters que quieren vivir el fútbol con estilo, sin tener que renunciar al buen gusto ni al detalle.

Además, su ubicación estratégica le suma un punto extra, pues es justo rumbo al Estadio Azteca, con acceso independiente desde la calle, por lo que se convierte en el punto de encuentro ideal para un pre-game o una viewing party después del partido.





La temporada mundialista ya está en marcha. Y mientras la mayoría corre hacia las barras de siempre, un puñado de afortunados descubrirá que el fútbol también puede saborearse con elegancia.











