Maná volverá a México con único concierto en diciembre

Tras su reciente aparición en uno de los eventos más vistos del planeta, una de las bandas más emblemáticas del rock en español prepara un anuncio que promete emocionar a sus seguidores y marcar un momento especial en su trayectoria.

En Ovaciones te decimos más sobre el regreso de Maná en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital del país y todos los detalles de su trayectoria.





Maná anuncia concierto en la CDMX

Luego de su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Maná anunció su regreso a la Ciudad de México con un concierto programado para el 17 de diciembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, una presentación que marcará su única fecha en el país durante ese año.

El concierto, cuya preventa comenzará el 17 de junio, forma parte del Vivir Sin Aire Tour, una gira de estadios diseñada para conmemorar cuatro décadas de carrera. Antes de aterrizar en México, el recorrido pasará por Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires.

La escala en la Ciudad de México funcionará como el cierre de esta etapa latinoamericana y concentrará a miles de seguidores que no tendrán otra oportunidad de ver a la banda en territorio nacional durante 2026.

Cuatro décadas de historia

Formado en Guadalajara en 1986, Maná se convirtió en una de las agrupaciones más exitosas del rock en español. La banda suma más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y una presencia constante en las plataformas digitales, donde acumula miles de millones de reproducciones y visualizaciones.

Entre sus logros destaca el álbum Dónde Jugarán los Niños, considerado el disco de rock latino más vendido de la historia. También fue la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025 y mantiene varios récords en las listas de Billboard.

La agrupación ha obtenido cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy y reconocimientos como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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