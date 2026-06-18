Chingu Amiga exhibe a coreanos previo al partido México vs. Corea del Sur

La coreana más famosa de México, Chingu Amiga, se tomó un momento de su tiempo para publicar un video, donde se ríe amistosamente de algunos de sus compatriotas aficionados al futbol, porque malentendieron un gesto de saludo de los mexicanos.

Y es que en el marco del partido del Tricolor contra la Selección surcoreana en el Mundial 2026, se unió a los comentarios sobre las aficiones, que como en cada Copa del Mundo, siempre dan de qué hablar, casi siempre por tratarse de choques culturales.

"Los mexicanos están arruinando a los coreanos" La coreana explicó que como algunas mexicanas los agarraron a besos, sus conacionales pensaron que se trataba de un saludo en nuestro país. Esto fue un gesto que los entusiasmó demasiado y ahora ya no quieren regresar a Corea, según cuenta.

¿Cómo que los besos en la boca no son el saludo oficial de México?

"Como es mi primera vez en México, pensé que eso es cultura mexicana" Dijo uno de sus amigos, a lo que después otra coreana afirmó "sí, cómo todos vienen y hacen beso hasta con 4" afirmaron durante el video. "Como es mi primera vez en México, pensé que eso es cultura mexicana" Dijo uno de sus amigos, a lo que después otra coreana afirmó "sí, cómo todos vienen y hacen beso hasta con 4" afirmaron durante el video.

Esto resultó muy curioso para ellos porque según Chingu, se trata de algo "imposible en Corea", que incluso podría causar una demanda, pero un beso consensuado acá en México no causa más que sonrisas y un levantón de ánimo.

En redes sociales se han viralizado diversos videos de coreanos y mexicanas besándose en los Fan Fest de Guadalajara, quienes justo ahora se encuentran ambientándose para esperar el partido de Corea del Sur vs. México a las 19:00 en el Estadio de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Fue también el influencer mexicano Christian Burgos, quien inmortalizó la imagen de los coreanos divirtiéndose al máximo en Guadalajara.