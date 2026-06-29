México vs Ecuador: El Haragán y Cía. llegan al Fan Fest de la GAM

El Haragán y Cía. encabezará el concierto gratuito que cerrará la jornada del Mundial 2026 en la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, una vez que concluya el partido de la Selección Mexicana. La banda compartirá escenario con Los Gatos Rockabilly como parte de las actividades del Fan Fest instalado en la demarcación.

Acciones de la alcaldía Gustavo A. Madero durante el Mundial 2026

A través de sus redes sociales, la agrupación invitó a sus seguidores a reunirse en la explanada de la alcaldía para disfrutar del encuentro entre México y Ecuador y continuar la celebración con un concierto abierto al público.

La presentación se suma a la estrategia impulsada por la alcaldía para convertir el Fan Fest de la Gustavo A. Madero en uno de los principales espacios de convivencia durante la Copa del Mundo.

Desde el inicio del torneo, la demarcación ha instalado pantallas gigantes, gradas, zonas de comida, actividades recreativas y una cartelera artística para atraer a miles de asistentes.

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El Haragán y Cía. como cierre musical del Fan Fest

El 11 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió al Fan Fest instalado en el Deportivo Hermanos Galeana, donde siguió el debut de la Selección Mexicana junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde Janecarlo Lozano. .

La elección de El Haragán y Cía. tampoco es casual. La agrupación encabezada por Luis Álvarez atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria y recientemente ofreció un concierto que llenó la Arena Ciudad de México, lo que confirmó el poder de convocatoria que mantiene después de más de tres décadas sobre los escenarios.

Con clásicos como Él no lo mató, A esa gran velocidad y Muñequita sintética, la banda buscará convertir la explanada de la Gustavo A. Madero en una extensión de la fiesta mundialista una vez que termine el encuentro de México.

El acceso al concierto será gratuito y las autoridades lo promueven como una actividad para toda la familia, con la expectativa de reunir tanto a aficionados al futbol como a seguidores del rock urbano mexicano.